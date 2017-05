Poleg Ariane se bodo žrtvam v Manchestru poklonili tudi Justin Bieber, Coldplay in Katy Perry

Ariana Grande se bo v nedeljo vrnila v Manchester. (Foto: AP)

"Vrnila se bom v to izjemno pogumno mesto Manchester, da preživim nekaj časa s svojimi oboževalci, in imela bom dobrodelni koncert, s katerim bomo zbirali sredstva za žrtve in njihove družine. Ničesar ni, kar bi jaz ali kdor koli drug lahko storil, da bi izginila ta bolečina, ki jo čutite, oziroma da bi lahko naredili nekaj, da bi se počutili boljše," je po napadu zapisala pevka Ariana Grande na Twitterju, na katerem je sporočila, da bo imela v Manchestru dobrodelni koncert za žrtve terorističnega napada.

Zdaj so se pevki pridružili tudi Coldplay, Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus, Usher, Take That, Niall Horan in Pharrell Williams. Dobrodelni dogodek so poimenovali The One Love Manchester (Ena ljubezen Manchester), zaslužek pa bodo namenili mestu in britanskemu Rdečemu križu.