Popolna tudi brez ličil

47-letna zvezdnica Jennifer Lopez te dni kar sije, kar je dokazala tudi z objavo posnetka, na katerem je povsem brez ličil in niti približno ne kaže svojih let. Za to pa je najbrž poleg strogega lepotnega režima "kriva" tudi sveža ljubezen. S partnerjem Alexom Rodriguezom, s katerim sta skupaj od letošnjega februarja, sta namreč že prava družinica.

47-letna pevka, plesalka in igralka je oboževalcem omogočila pogled na svoj povsem nenaličen svež obraz. Posnela je kratek video pred nastopom v Las Vegasu, kjer ima rezidenco, in ga objavila na Instagramu. "Takole je pred nastopom. Sedim tukaj, nimam pričeske, ličil, ničesar. Psihično se pripravljam, da vam dam vse, kar imam," je dejala.

Že pred časom je za revijo People razkrila svoje lepotne skrivnosti. "Nikdar ne grem v posteljo, ne da bi prej odstranila vsa ličila in vedno uporabim nočno kremo, da vlaži moj obraz," je dejala. "Verjamem, da k zdravemu videzu kože veliko pripomore pitje veliko vode in uživanje sveže hrane, še posebej sadja in zelenjave," je dejala.

Objavila je fotografijo z bazena, kjer so se v nedeljo hladili s partnerjem Alexom Rodriguezom in njunimi otroki. Alex ima z nekdanjo ženo Cynthio Scurtis dve hčerki, 12-letno Natasho in devetletno Ello, Jennifer pa z nekdanjim možem Marcom Anthonyjem devetletna dvojčka Emmo Maribel in Maximiliana Davida.