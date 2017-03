Kam je izginil seksi David Beckham?

Eden izmed najbolj privlačnih moških na svetu, David Beckham, je objavil fotografijo, na kateri je povsem neprepoznaven. A ne skrbite, gre le za začasno masko, nekdanji nogometaš se bo namreč podal v igralske vode.

V novem filmu režiserja Guya Ritchieja, ki govori o Kralju Arturju in vitezih okrogle mize, bo zaigral jeznega viteza. V ta namen so ga "okrasili" z brazgotinami in gnijočimi zobmi.

Nad svojim novim (na srečo oboževalk le začasnim) videzom je zelo navdušen. "Naporen dan v pisarni," je zapisal ob fotografiji.

Zvezdnik je priznal, da pričakuje ogromno kritik zaradi vloge. "Zelo se zavedam, da se je že veliko športnikov in drugih zvezdnikov poskusilo v igri in jim je spodletelo," je povedal za Times. "Vem, da je to težak poklic, za katerega potrebuješ ogromno spretnosti in discipline, in ne bi se želel prenagliti, preden se ne bom naučil še veliko o tem poklicu in še veliko vadil," je dejal.

"V filmu imam 13 stavkov. Ogromno sem jih vadil. Guy je poslal nekoga, da je vadil z mano, in to sem počel eno uro na dan," je dodal.

A Beckham ni edini lepotec, ki bo zaigral v tem filmu. Konkurenco mu bosta delala privlačna igralca Charlie Hunnam in Jude Law.

Kralja Arturja bo odigral Charlie Hunnam:

Očitno si bodo ta film dekleta z veseljem ogledala, upajmo le, da ne bodo tudi njiju v roke dobili maskerji.