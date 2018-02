Zvezdnikom je prekipelo: poročili so se na skrivaj!

Zvezdniki, ki so že leta pod drobnogledom nadobudnih paparacev, vedo, da ne morejo ubežati medijski izpostavljenosti. Nekateri med njimi najintimnejšega trenuteka svoje ljubezni niso želeli deliti s širšo množico – zato so se poročili kar na skrivaj!

Poglejte si nekaj slavnih parov, ki jim je v popolni zasebnosti uspelo izreči usodni da.

1. AMY SCHUMER IN CHRIS FISCHER

Po komaj 3 mesecih razmerja sta si februarja letos večno zvestobo prisegla komedijantka Amy Schumer in vrhunski kuhar Chris Fischer. Igralka Jennifer Lawrence, ki je bila ena izmed najožjih prijateljev na poroki, je po dogodku izjavila: ''Bilo je čudovito. Nepričakovano in ganljivo.''

Amy in Chris sta se poročila po treh mesecih razmerja. (Foto: Profimedia)

2. ELLEN PAGE IN EMMA PORTNER

V mesecu januarju je igralka Ellen Page dvignila prah v javnosti. Na svojem Instagram profilu je objavila fotografijo, s katero je obelodanila, da se je na skrivaj poročila s plesalko in koreografinjo Emmo Portner. Pod fotografijo je zapisala: ''Ne morem verjeti, da lahko to izjemno žensko zdaj kličem žena.''

Igralka Ellen in plesalka Emma sta zakonsko zvezo v tajnosti sklenili januarja. (Foto: Profimedia)

3. JORDIN SPARKS IN DANA ISAIAH

Pevka Jordin in fotomodel Dana sta zakonsko zvezo sklenila v letu 2017. Njun prvi zmenek je organizirala Danova mama, ki je sina želela prepričati, naj se v tistem času ne preseli v Los Angeles. Očitno je bil nekdanji zmagovalec Ameriškega idola in model nad pevko resnično očaran, saj sta se poročila komaj tri mesece po prvem zmenku. Novico o poroki sta skrivala toliko časa, dokler nista objavila novice, da pričakujeta otroka.

Ljubezen na prvi pogled: usodni da sta si izrekla komaj 3 mesece po prvem zmenku! (Foto: Profimedia)

4. MILA KUNIS IN ASHTON KUTCHER

Igralca Mila in Ashton veljata za par, ki je javnost osvojil v trenutku. Mila je v intervjuju za revijo People izjavila: ''V razmerje sva vstopila trdno prepričana, da se ne bova nikoli poročila. Leto dni kasneje sva mimogrede sprejela odločitev, da se poročiva naslednji dan.'' Poročila sta se leta 2014 v krogu najožjih prijateljev in družine.

Mila Kunis in Ashton Kutcher sta bila prepričana, da se ne bosta nikoli poročila. (Foto: Profimedia)

5. ANGELINA JOLIE IN BRAD PITT

Zakonca Jolie- Pitt, javnosti znana tudi kot Brangelina, sta zakonsko zvezo sklenila v popolni tajnosti leta 2014. Poročila sta se v družinskem vinogradu na jugu Francije, na poroki pa je bilo prisotnih njunih šest otrok. Prav vsi so bili vključeni v obred: poročno torto je spekel sin Pax, hčerki Zahara in Vivienne sta nosili rože, prstana sta med obredom držala sinova Shiloh in Knox, Maddox in Pax pa sta mamo pospremila do oltarja. Angelina je kasneje v intervjuju za italijansko revijo Io Donna priznala: ''Pred poroko v Franciji sva se z Bradom že poročila v Kaliforniji.'' Bi nas to sploh moralo presenetiti?

Angelina Jolie in Brad Pitt sta se pred poroko v Franciji poročila že v Kaliforniji. (Foto: Profimedia)

6. BARRY MANILOW IN GARRY KIEF

Uspešen pevec, ustvarjalec glasbe in producent Barry Manilow je priznal, da se je leta 2014 na skrivaj poročil s svojim managerjem Garryjem Kiefom. V razmerju sta bila že 40 let, a sta to uspešno prikrivala. Zato ne čudi dejstvo, da je bila javnost leta 2017 resnično šokirana, ko je Barry javno priznal, da je istospolno usmerjen. Presenečenje sta priredila tudi svojim gostom, saj sta jih povabila zgolj 'na kosilo', ki pa se je v resnici izkazalo za poročni obred.

Pred poroko sta bila v razmerju kar 40 let. (Foto: Profimedia)

7. NATALIE PORTMAN IN BENJAMIN MILLEPIED

Igralka Natalie se je na snemanju kontroverzne drame Črni labod zaljubila v baletnega plesalca in koreografa Benjamina Millepieda. Kemija med njima je bila tako močna, da sta si že leto dni kasneje zaprisegla zvestobo. Na poroko, ki je potekala na prostem, sta povabila 100 najbližjih svojcev in prijateljev.

Natalie in Benjamin sta se zaljubila na snemanju filma Črni labod. (Foto: Profimedia)

8. MEGAN FOX IN BRIAN AUSTIN GREEN

Igralka Megan Fox je pri 18 letih stopila v razmerje z igralcem Brianom Austinom Greenom. Po javni zaroki in kasnejši kratki prekinitvi razmerja,sta izpeljala drzno potezo in se ob prisotnosti zgolj peščice najtesnejših prijateljev poročila na Havajih. Dogodek bi najverjetneje skrivala dlje časa, a so v javnost pricurljale fotografije s poroke in Brianov predstavnik za stike z javnostjo je uradno potrdil, da sta si zakonca prisegla večno zvestobo.

Megan in Brian sta zakonsko zvezo sklenila na Havajih. (Foto: AP)

9. PENELOPE CRUZ IN JAVIER BARDEM

Igralca Penelope in Javier sta se spoznala na snemanju španskega filma Jamon Jamon, ki je za Penelope predstavljal prvo večjo filmsko vlogo. Ponovno srečanje sta doživela leta 2007 na snemanju filma Vicky Cristina Barcelona, kmalu zatem sta se zaljubila. Javier je sicer večkrat javno izjavil, da je bil v dvomih glede razmerja z lepo igralko, saj naj bi bila po naravi precej temperamentna. No, več kot očitno pa je, da ga Penelopina vročekrvnost ni odbila, saj sta triletno razmerje potrdila s skrivno poroko na Bahamih leta 2010. Sta odličen primer dobrega partnerstva – tako zasebno kot poslovno.

Penelope Cruz in Javier Bardem: ljubezen sta zapečatila s poroko na Bahamih. (Foto: Profimedia)

10. ALICIA KEYS IN SWIZZ BEATZ

V primeru lepe pevke in igralke Alicie Keys ter glasbenega producenta Swizza Beatza ni vse teklo kot po maslu. Swizz naj bi namreč Alicio osvajal, ko je bil še poročen s svojo prvo ženo. No, navkljub temu pa je par premagal vse začetne težave in se poročil leta 2010. Za obred sta najela hišo na Mediteranu in svojo ljubezen zapečatila v krogu najbljižjih prijateljev.