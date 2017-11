Poroka bo maja!

Zaročenca sta razkrila, da bo poroka maja. (Foto: AP)

Ugibanja o tem, kje in kdaj bosta princ Harry in njegova izbranka Meghan Markle rekla večni da, so končana. Poročila se bosta v kapeli St George's v Windsorskem gradu, ceremonijo pa bosta načrtovala sama. In kdaj bo veseli dogodek – zaljubljenca sta si za pečat svoji ljubezenski sreči izbrala mesec ljubezni, maj.

Za celotno slavje bo plačala kraljeva družina, vključno z obredom, glasbo, rožami in sprejemom. Harryjeva zaročenka, ki je po veroizpovedi protestantka, bo krščena in postala pripadnica anglikanske cerkve.

36-letna Američanka bo prav tako zaprosila za britansko državljanstvo.

Predstavnik princa Harryja za javnost Jason Knauf je grad Windsor označil za "zelo poseben kraj", ki mlademu paru veliko pomeni, saj naj bi prav tam preživljala skupni čas, že od leta 2016, ko sta se spoznala. Meghan in Harry se bosta v petek v Nottinghamu tudi prvič v javnosti pojavila kot zaročenca.

Kensingtonska palača je veselo novico o kraljevi zaroki sporočila včeraj, ko je imel par tudi uradno fotografiranje in prvi skupni intervju, v katerem sta pojasnila vse o zaroki – tudi to, da zaročni prstan, ki ga je oblikoval Harry sam, vključuje drag kamen iz Bocvane, kamor je par nedavno odšel na počitnice, in dva diamanta iz zbirke njegove pokojne matere, princese Diane.

Duhovita in preprosta bodoča ženin in nevesta sta se spoznala na zmenku na slepo. (Foto: AP)

"Bilo je neverjetno presenečenje. Tako simpatično, naravno in zelo romantično," je zaroko opisala Meghan.

Parček je v pogovoru za BBC med drugim razkril kar nekaj podrobnosti iz svoje romantične zveze. Povedala sta, da sta se srečala na slepem zmenku in da nista veliko vedela eden o drugem. Harry je poduhovičil, da se je "čudovita Meghan samo spotaknila in padla v njegovo življenje". Bolje sta se spoznala na kampingu v Botsvani, kamor Harry sicer zelo rad zahaja že od otroških let. Razložil je še, da jo je zaprosil v začetku meseca, med "tipičnim večerom v Kensingtonski palači, ko sta pekla piščanca".