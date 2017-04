Poroka pri osemnajstih? 'Tri grozna, boleča in draga leta!'

Charlie Hunnam se je poročil pri osemnajstih v Las Vegasu, ko je dekle poznal le tri tedne. Skupaj sta zdržala "tri grozna in boleča leta", je dejal. (Foto: AP)

Charlie Hunnam je poleg tega, da je zavrnil vlogo v sagi Petdeset odtenkov ... znan po seriji Sinovi anarhije, filmih Hladni vrh, Huligani, Ognjeni obroč, lani pa smo ga videli v filmu Izgubljeno mesto Z. Hunnam je leta 1998 na avdiciji za serijo Simpatije srečal dve leti starejšo ameriško igralko Katharine Towne, s katero sta se ekspresno hitro poročila, kar je opisal v nedavnem intervjuju za Associated Press.



"Prvič, ko sem sem bil v Vegasu, sem se poročil, a se ni tako dobro končalo. Dekle sem poznal tri tedne, noro sva se zaljubila, bilo je prvič, da sem bil zaljubljen," je razložil.



Poročila sta se naskrivaj, brez privoljenja staršev, tedaj 18-letni Charlie pa je nato odšel domov v Veliko Britanijo. "Kaj pa če se nikoli več ne bova videla? Poročiva se in potem se bova morala videti, četudi samo zato, da se bova ločila. Tako sva prišla v Vegas, a niti pijače nisva mogla dobiti, zato sem mislil, da nama ne bo uspelo," se spominja igralec.



In zaključek te eskapade? "Tri grozna leta. Tri obupna, boleča, draga leta. Na koncu sem dobil mačke, kar je bilo dobro. Mala zmaga," je izkušnjo opisal Charlie, njuna ločitev pa je bila zaključena leta 2002.



Zdaj je že dvanajst let v zvezi z oblikovalko nakita Morgano McNelis. Par živi v razkošni hiši v Hollywood Hillsu, kjer uživata v življenju. Charlie se je v šali pohvalil, da je veliko "akcije" tudi med rjuhami.



"Poskušam, da je čim več vsega. Ljubiva se, kolikor pogosto je le mogoče. To je pomemben del fitnesa. Ni razloga, zakaj ne bi bil aktiven tudi pri sedemdesetih. Pri teh letih želim tekati po hribih. Bili naj bi zelo aktivne živali. Ti je naš DNK. S potenjem vsak dan zamenjam moje olje. Počutim se srečnejšega, bolj pozitivnega, polnega energije in discipline, če telovadim," je nedavno povedal za revijo Men's Health.