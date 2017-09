Poroko z ljubimcem bo delil s svojimi oboževalci

Jwan Yosef in Ricky Martin se bosta vzela spomladi prihodnje leto, sicer pa obljubljata velik tridnevni dogodek. (Foto: FameFly)

Pevec Ricky Martin, ki je zaslovel z megahitom Livin' La Vida Loca, je pred slabim letom za roko zaprosil svojega partnerja Jwana Yosefa, zdaj pa sta že v zaključni fazi načrtovanja njune poroke.

Poroko prihajajočo pomlad sta sprva načrtovala v njegovem rodnem Portoriku, a sta se nato premislila zaradi pustošenja orkanov, zato se tam najbrž ne bosta vzela. Vseeno pa bo to velik dogodek in praznovanje. "To bo dogodek, o katerem bodo ljudje govorili še dolgo. Smo moderna družina in hočem, da bi ljudje videli, da smo povsem normalni, zato bi rad poroko delili z javnostno in svetom," je nedavno izjavil zvezdnik.

Njegova 9-letna otroka, dvojčka Valentino in Matteo, bosta prav tako velik del poročnega slavja, dogajanje pa naj bi trajalo kar tri dni.

Martin je sicer lani povedal, da je proti seksualnim nalepkam in da, čeprav je gej, rad v seksu uživa v popolni svobodi in da je odprt tudi za seks z žensko, če čuti poželenje. Za svojega partnerja pa je aprila lani izjavil, da je že od prvega stiska roke "vedel, da je njegova sorodna duša, da sta oba čutila enako in da se je vse zgodilo povsem organsko".