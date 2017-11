'Posnetki iz oddaje niso dokaz, da je Tony prehitro vozil'

Tony Cetinski je v oddaji Star in the Car dirkal po Pusti ulici, v kateri je zdaj povzročil nesrečo. Njegova odvetnica trdi, da to ni dokaz, da bi tudi tokrat hitro vozil. (Foto: Miro Majcen)

Glede posnetka iz oddaje Star in the Car, na katerem pevec Tony Cetinski dirka prav po Pusti ulici v Rovinju, se izvrstno zabava, voditeljica pa vrešči od groze, je zdaj odvetnica Gordana Grubeša, ki je pevčeva zastopnica, podala izjavo.

Cetinski je medtem zaradi šoka in žalostnega dogodka, ki ga je že označil za najhujši dan v svojem življenju, odpovedal vse koncerte in nastope. Zaradi omenjenega posnetka izpred mesecev, v katerem Cetinski divja po Pusti ulici v Rovinju, ki je zelo ozka in enosmerna, pa je prometni strokovnjak Željko Marušić zatrdil, da gre za "brutalno ogrožanje prometne varnosti". A Grubeševa meni, da to absolutno ni točno, saj je šlo za potrebe oddaje, ki je zabavnega značaja in da so jo snemali v nadzorovanih in varnih pogojih, kar pa ne predstavlja nobenega dokaza o tem, da Cetinski ne bi vozil po predpisih v nesrečnem primeru, kot tudi ni s slednjim v nobeni vzročni zvezi.

Policisti so sicer ugotovili, da ostrina ovinka v Pusti ulici in njena širina sicer ne dopuščata hitre ali nepazljive vožnje, seveda pa je zdaj vprašanje, kako hitro in pazljivo je pevec vozil v tem nesrečnem primeru in ali je šlo dejansko za splet tragičnih okoliščin.



Tragična usoda človeka, ki ga je povozil Cetinski

Umrlemu v prometni nesreči v Pusti ulici v Rovinju, ki ga je povozil Cetinski in so ga vsi klicali Braco, je pred tem v prometni nesreči že umrl sin, je povedala njegova soseda Ruža Kovačević.

"Ni več našega Ibrahima, Braca oz. Baje, kot smo ga klicali. Rad je kaj popil, a je bil zares dober človek in sosed. Z vsemi, ki so ga poznali, je rad poklepetal na ulicah Rovinja. Zadnjo kavo sva popila pri meni pred dvema dnevoma, ko sva se smejala vsakodnevnim šalam. Moj bog, kakšna tragedija! Še toliko bolj, ker je pred nekaj leti pri Rovinjskem selu umrl tudi njegov sin. Od takrat je Braco še več pil, kjer ni mogel več prenašati te bolečine," je razložila.