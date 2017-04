Potrdila, da je bila v 'trojčku' z nekdanjo članico Spice Girls

Nekdanja članica najbolj uspešne britanske dekliške skupine vseh časov Spice Girls, 41-letna Melanie Brown, in 41-letni glasbeni producent Stephen Belafonte sta se ločevala že konec leta 2014, lanskega decembra pa je očitno dokončno počilo, ko je Mel na finale britanskega X Factorja prišla v modricah. Pevka je o svojem možu sicer dejala, da "ga ima zelo rada, a da nimata kaj dosti skupnega", nato pa na sodišče vložila ločitvene papirje.



Čeprav je zanikal, da bi bil nasilen, ga je Mel v papirjih, ki jih je vložila in dosegla prepoved približevanja, obsodila za vrsto nasilniških dejanj. Pevka trdi, da jo je silil v seks v troje z naključnimi ženskami, ji nato grozil, da bo objavil posnetke seksa, če se bo upirala. Belafonte pa je vse obtožbe znova zanikal.

Zdaj pa se je javila britanska 40-letna starleta in hčerka šestega bristolskega markiza, Victoria Hervey, in potrdila besede, ki jih je izrekla nekdanja 'spajsica'.



"Govorila sem z Mel, javila se mi je preko Instagrama, in mi povedala za videoposnetek. Bila sem presenečena, da mogoče res obstaja posnetek te noči," je Victoria zaupala britanskemu tabloidu. Trenutno se ne ve, ali posnetek resnično obstaja, Belafonete pa je pred časom objavil fotografijo, na kateri boža golo stegno, ki naj bi pripadalo Mel B, zraven pa je leži neznana ženska, za katero domnevajo, da je Victoria.