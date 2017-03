Pred 18 leti: Takšna sta bila David Beckham in njegov sin Brooklyn

A post shared by David Beckham (@davidbeckham) on Mar 3, 2017 at 10:15pm PST

Brooklyn Beckham je na današnji dan postal polnoleten. Njegova mama Victoria je na Instagramu objavila kratek video z njegovimi fotografijami iz otroštva, zraven pa je zapisala: ''Ne morem verjeti, da je najin otrok danes star 18 let. Vsi smo zelo ponosni nate in te imamo zelo radi. Brooklyn, vse najboljše in veliko veliko ljubezni.''

Brooklyn Beckham (Foto: AP)

Na družbenih omrežjih se je razpisal tudi njegov oče David, ki je razkril, da Brooklyn kot dojenček nikoli ni prespal noči. Edini način, da je zaspal, je bil ta, da sta se z avtomobilom zapeljala kakšen krog, medtem pa na radiu poslušala pesmi skupine BoyZone. To ga je uspavalo. Nato je ponosni očka še dodal, da hvala bogu zdaj ni več težav z njegovim spancem in da zdaj celo noč spi in da ne potrebuje več poslušati pesmi.

''Brooklyn je iz lepega dojenčka postal tako čeden, vljuden in zagnan mladi mož ... Ponosen sem, da je postal takšna oseba, kot je. Vse najboljše. Zdaj greš lahko uradno z očetom na pijačo v pivnico.''



David in Victoria imata štiri otroke, 18-letnega Brooklyna, 14-letnega Romea, 12-letnega Cruza in 5-letno Harper Seven. Zavedata se, da je družina na prvem mestu, zato si obveznosti organizirata tako, da lahko skupaj preživijo čim več časa.