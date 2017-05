Prehranjuj se zdravo za fit postavo

Nabiranje odvečne maščobe in s tem debelost lahko preprečimo z uravnoteženim prehranjevanjem, ki je dokazano edina 'čudežna tabletka' za dolgoročno uspešno izgubo in vzdrževanje telesne teže. V veliko pomoč pri uravnoteženem prehranjevanju pa so ravno hitro pripravljeni in uravnoteženi obroki Enemon SLIM&FIT prehranski SHAKE.

Kratkoročnih rešitev ali bližnjic, ki bi bile zdrave in bi dolgoročno delovale za vzdrževanje ali izgubo telesne teže ni. Za izgubo telesne teže je potrebno veliko truda, da dosežemo cilj, še več truda pa je potrebnega, da to težo potem tudi obdržimo, za kar je potrebna sprememba življenjskega sloga.

Debelost je bolezen, ki si je nihče ne želi. Ima pomemben vpliv na pojavnost srčno žilnih bolezni, visok krvni tlak, povišan holesterol, presnovne motnje, povišane maščobe v krvi in sladkorno bolezen. Ko se katera od omenjenih težav pojavi, dobimo motivacijo za povrnitev zdravja in zdravo uravnoteženo prehranjevanje. Lepotni ideal, ki je dosti krat razlog za večkratno izgubljanje teže naši presnovi ne pomaga. Je pa zdravje in lepa postava lahko posledica zdravih življenjskih navad: uravnoteženo prehranjevanje, redna športna aktivnost in skrb za psihično zdravje.

Kako poskrbeti, da v svoje življenjske navade vnesete uravnoteženo prehrano in posledično izgubite odvečno maščobo, se rešite debelosti ali vzdržujete svojo težo?

Osvojite koncept uravnotežene prehrane

Za lažje razumevanje kako uravnoteženo prehranjevanje izgleda je na voljo aplikacija, ki vam glede na vaše podatke (spol, višina, starost, telesna aktivnost) sestavi uravnotežen prehranski načrt prilagojen vašim fiziološkim potrebam. Za znižanje teže izberite opcijo načrta za izgubo telesne teže. Za dodatno predstavo kaj uravnotežena prehrana je, si oglejte video.

Pomagajte si z uravnoteženim obrokom Enemon SLIM&FIT

V uravnotežen prehranski načrt smo vključili visoko kakovostne slovenske izdelke Enemon. Zavedamo se, da se nas večina ne glede na organizacijske sposobnosti enostavno ne uspe uravnoteženo prehranjevati, kar je jasno razvidno tudi iz nacionalnih statistik. Zajtrka, ki velja za najpomembnejši obrok dneva in nam pomaga povečati produktivnost ter izboljša počutje še zmeraj skoraj polovica Slovencev ne uživa. Raziskave kažejo tudi, da so tisti, ki redno uživajo zajtrk vitkejši od tistih, ki zajtrka ne uživajo.

Naredite nekaj zase že pri zajtrku

Uravnotežen obrok Enemon SLIM&FIT je praktičen in celosten obrok, ki zagotovi preskrbljenost s hranilnimi snovmi, ki jih telo potrebuje. Tako poskrbi tudi za odlično počutje. Enemon SHAKE lahko pripravite kjer koli; v shakerju ga zmešate z vodo in okusen kremast napitek je že pripravljen.

Uravnotežene obroke Enemon SLIM&FIT zaradi svoje sestave lahko upo­rabimo na dva (različna) načina:

HITRO PRIPRAVLJEN URAVNOTEŽEN OBROK

Prvi način je kot običajen hitro pripravljen uravnotežen obrok - zajtrk, malica, večerja ali kot obrok za hitrejšo regeneracijo po športni aktivnosti.

ZNIŽEVANJE IN VZDRŽEVANJE TELESNE TEŽE

Drugi način uporabe pa je kot nadomestilo za posamezni dnevni obrok za uporabo pri energijsko omejenih dietah za nadzor nad telesno težo.

Obe možnosti uporabe temeljita na uravnoteženi prehrani. Pri izgubi telesne teže je razlika ta, da v fazi zniževanja telesne teže z Enemon SLIM&FIT zamenjamo dva dnevna obroka. Zato na dan lažje vnesemo manj energije, kot če bi si obroke pripravljali sami. Premišljena sestava poskrbi za pokrivanje potreb po beljakovinah ter vitaminih in mineralih. Tako na zdrav način dosežemo želeno težo, ki jo z uporabo izdelka Enemon SLIM&FIT tudi lažje vzdržujemo.

Razumite in sprejmite svoje trenutno stanje, imejte se radi in raziščite s kakšnim ciljem ali namenom greste v to spremembo, ki naj bo na vse zgoraj povedano celovita in dolgoročna.

