Presenečenje za 95. rojstni dan: igralka ugotovila, da je v resnici dve leti starejša

Rojstni certifikat Doris Mary Kappelhoff, poznana kot Doris Day, ki dokazuje, da je bila rojena 3. aprila leta 1922. (Foto: AP)

Doris Day se je rodila 3. aprila leta 1922 kot Doris Mary Kappelhoff. To zdaj potrjuje na novo odkriti rojstni certifikat, zanimivo pa je, da je pevka in igralka ves čas mislila, da je bila rojena leta 1924, za 95. rojstni dan pa jo je tako pričakalo "darilo" oz. razkritje, da je pravzaprav dve leti starejša kot je bila vsa ta leta prepričana.

Doris Day leta 1962. (Foto: AP)

Kopijo certifikata je zdaj razkril statistični urad v Ohiu, v katerem piše, da je bila rojena leta 1922 in da sta njena starša Alma in William Kappelhoff, doma iz Cincinnatija.



"Vedno sem govorila, da je starost zgolj številka in da nikoli nisem dajala dosti teže rojstnim dnem, a je super, da končno vem, koliko sem stara!" je zvezdnica povedala ob tem zanimivem razkritju.



Dolga leta se je ugibalo, koliko je Dayeva v resnici stara, zdaj pa je odgovor končno na dlani. Ena izmed zgodb okoli njene starosti je tudi ta, da se v mladih letih potegovala za neko vlogo in da so za njeno letnico rojstva po pomoti v nek formular zapisali letnico 1924, kar je potem obtičalo vsa ta leta. Dayeva je tako stara enako let kot kolegica Betty White, ki je starejša zgolj nekaj mesecev.