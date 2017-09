Presrečna J.Lo – po skoraj tednu od pustošenja Marie je našla še zadnja sorodnika

Jennifer Lopez je že večkrat povzdignila glas za pomoči potrebne. (Foto: AP)

"Po dolgih šestih dneh smo našli zadnja dva družinska člana," je J.Lo zapisala ob objavi videa in optimistično pripisala: "Zdaj se začenja obnova!" 48-letna pevka je že večkrat pokazala, da ima veliko srce, nazadnje pred dnevi, ko je za pomoč pri obnovi po naravni katastrofi donirala milijon dolarjev in pozvala k pomoči prizadetim: "Prosim, pomagajte nam širiti besedo, da bomo skupaj pomagali bratom in sestram v stiski."

Zaskrbljena zvezdnica si je zdaj oddahnila, po šestih dneh je namreč na Portoriku našla zadnja dva sorodnika, za katerima je njena družina po pustošenju orkana Maria izgubila vsakršno sled, Tomasa in Adelo Rios. "Nikoli ne bom pozabila, kako dobra je do nas, še posebno do mojega brata," je o Lopezovi dejal Tomas, stric Jenniferine sestrične in asistentke Tiane Rios. "Že od majhnega se je spominjam z veliko ljubezni in naklonjenosti," pa je dodala njegova žena Adela.

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Sep 27, 2017 at 2:58pm PDT

Po enem tednu od divjanja uničujoče Marie milijoni državljanov ZDA na otoku še vedno živijo v izjemno slabih pogojih. Težave imajo z elektriko, čisto vodo, hrano, zdravili in mobilnim omrežjem, a družina Rios kljub temu verjame v svetlo prihodnost. "Izjemno vesela sem, ker vem, da so ljudje tukaj na pobudo Lopezove in nam pomagajo. To je nepopisen občutek. Tako sem hvaležna, da sploh ne najdem besed, da bi to izrazila. Jennifer, moja ljuba, pozdravljamo te, radi te imamo, bog te blagoslovi."

Lopezova in njen nekdanji mož Marc Anthony sta v želji po pomoči združila moči in ustanovila novo humanitarno iniciativo Somoz Una Voz (Vsi smo en glas), ki bo z delovanjem na različnih ravneh gospodarstva pomagala pri obnovi, pomoči pa so se že pridružili številni znani, med njimi Alex Rodriguez, Bruno Mars, Daddy Yankee, Ed Sheeran, Jada Pinkett Smith, Lin-Manuel Miranda, Luis Fonsi, Pitbull, Ricky Martin, Vin Diesel in mnogi drugi.

Iniciativa, ki ima zaradi velikih imen že več kot milijardo sledilcev, je imena znanih izkoristila za pomoč pri ozaveščanju, kaj vse potrebujejo žrtve orkanov, od vode in hrane do varnih zavetišč, zdravil in električnih generatorjev na prizadetih območjih.