Prevarana žena 'vročega zapornika' zahteva ločitev: Moj svet se je razbil na koščke

Slava mu je očitno stopila v glavo - odkar je "vroči zapornik" Jeremy Meeks na prostosti, je zelo zaposlen, tako z modnimi revijami in snemanji kot tudi drugače. Kot je znano, so ga pred tednom zasačili, ko je na luksuzni ladji poljubljal 26-letno Chloe Green, dedinjo televizijskega prodajnega giganta Top Shop, čeprav je že osem let poročen z ženo Melisso, s katero ima tudi otroka.

In če je to mnoge presenetilo, ni bil nihče tako zelo presenečen, kot njegova žena. Ta je namreč mislila, da je njen mož na službenem potovanju - v Turčiji naj bi promoviral počitniško letovišče. A fotografije, ki so zaokrožile po spletu, so pokazale, da vse vendarle ni bilo le delo.

O moževi aferi je 38-letna Melissa izvedela na zelo krut način - neznanec jo je na Instagramu označil na fotografije, na kateri njem mož na luksuzni jahti poljublja 26-letno hči britanskega milijonarja.

"Doživela sem čisti šok. Slabo mi je bilo. Kot bi razneslo bombo, ki bi uničila ves moj svet. Nikoli še nisem slišala za Chloe Green. Mislila sem, da Jeremy dela," je povedala prevarana Melissa.

Dodala je, da se je, ko je prvič videla te fotografije, počutila ponižano, in da "se je njen svet razbil na koščke". "Vem, da sta vedno kriva oba, ampak ona je vedela, da je poročen. Jaz tega ne morem odpustiti. Moj cel svet je zaradi tega razpadel. Kaj naj rečem svojim otrokom? Moje srce je zlomljeno," je povedala pretresena Melissa.

"Kakšna ženska bi storila kaj takšnega drugi ženski? Moj zakon ni bil popoln, a sem verjela, da ga lahko rešiva. Dokler se ni zgodilo to," je povedala.

"Seveda sem jezna nanjo. Kar je storila, tega se ne da oprostiti. In tudi nanj sem jezna. Kar sta storila, je uničilo cel moj svet," je v čustvenem intervjuju, pri katerem je težko ne čutiti njene bolečine, povedala strta Melissa.

"Ali je kdo od njiju pomislil na otroke in kako bo to vplivalo na njih? Nedolžne žrtve so. In jaz tudi," je ganljivo dodala.

Tiste dni, ko se je Jeremy zabaval v Turčiji, ni mogla stopiti v stik z njim, kar je kasneje opravičeval z izgovorom, da njegov telefon ni delal – čeprav je ves čas objavljal fotografije na družbenih omrežjih.

Poklical jo je šele, ko je pristal v Los Angelesu, in jo prosil, če lahko pride iskat otroke, 7-letnega sina Jeremyja mlajšega in 11-letnega Roberta, ki ga ima Melissa iz prejšnje zveze. Melissa ima tudi 16-letno hčerko, ki ima Jeremyja rada kot očeta.

Po tem, ko je dovolila, da otroci preživijo nekaj časa z njim, sta končno spregovorila o dogodkih, ko jih je pripeljal nazaj domov. "Pogovorila sva se kar pred vrati. Povedala sem mu, kako zelo uničena in jezna sem. Kar naprej se je opravičeval – a ne za afero, ampak način, na katerega sem izvedela. Počutila sem se ponižano, ne samo, ker so mojega moža zalotili z drugo žensko, ampak zaradi dejstva, da sta bila tako predrzna. Dejal mi je, da ni hotel, da se zgodi tako. Te slike me bodo večno preganjale," je povedala.

Jeremy in Chloe se namreč več kot očitno nista le naključno srečala, temveč se med njima že dlje časa nekaj plete. Ravno v času, ko so po spletu zakrožile fotografije varajočega moža, je namreč Chloe na Instagramu objavila njuno skupno fotografijo in pripisala: "To je začetek. Ceniva vso ljubezen in vso sovraštvo." Fotografijo je hitro zbrisala, a je seveda ostala na spletu.

Takole je Chloe svetu (in njegovi ženi) oznanila, da sta z Jeremyjem par:

Razočarana Melissa je še pojasnila, da je manekenu povedala, da ne verjame, da lahko rešita zakon. "Strinjal se je, tako da je najinega zakona konec," je pojasnila.