Pri 42 je videti skoraj enako kot pri petih letih!

Igralka Drew Barrymore se je sprehodila po poti spominov. A tega ni naredila tako, da bi le pogledala albume in fotografije iz otroštva, ampak se je nekoliko bolj vživela in se oblekla v identične oprave, kot jih nosi na fotografijah iz otroštva. "Poustvarili smo videz iz zelo specifičnega obdobja v mojem življenju, ko sem bila stara od 5 do 10 let, kar v letih pomeni od 1980 do 1985," je dejala Drew Barrymore, ki na fotografijah za februarsko številko revije InStyle na vsakem posnetku posebej pred sabo drži inačico iz otroštva. Igralka je namreč v zabavni industriji pod sojem žarometov blestela že od mladih nog. Tako je bila Drew videti leta 1984, ko je bila stara 9 let.

"Od mladih nog sem bila pretirano strastna do svojega dela in sem mislila, da se vse dogaja samo tam, saj je bilo to vse, kar sem imela," je v intervjuju razkrila igralka in še: "Nisem imela družine. Delam že, odkar pomnim."

Danes pa je vse drugače, saj ima Drew Barrymore ob službi tudi ljubečo družino, ki ji stoji ob strani. Po treh ločitvah jo trenutno sestavljajo ona ter dve hčerki, petletna Olive in triletna Frankie, ki ju ima s svojim nekdanjim možem Willom Kopelmanom. "Moji hčerki me tako napolnita z ljubeznijo, da se mi zdi, da se bo ljubezen kot plaz sprožila iz mene. Če bi ljubezen lahko prikazali s fizično prispodobo, bi bila preveč napolnjen puran ali piñata, zato mi trenutno ljubezni res ne primanjkuje," se je pošalila.

Ob fotografiranju je igralka, ki trenutno navdušuje v televizijski nanizanki Santa Clarita diet, opazila tudi neverjetno podobnost s svojo hčerko, čeprav je na fotografiji iz leta 1983 oblečena bolj "mamasto" kot otroško. "Zelo mi je bilo všeč, ko smo poustvarili to fotografijo, rekla sem si: A me hecate? To je telo moje hčerke Olive. Genetika je res neverjetna stvar! To je stoodstotna Olive."