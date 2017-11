Pri treh otrocih še ni menjal pleničke, kako mu uspeva?

A post shared by Kevin Hart (@kevinhart4real) on Nov 26, 2017 at 8:34am PST

Kevin Hart je zelo zavzet očka. Svoje otroke rad pestuje, se z njimi pohvali na družbenih omrežjih, kot oče se počuti prav blagoslovljen, a ko so na vrsti "umazani posli", se najraje umakne in zadevo prepusti svoji ženi Eniko Parrish.

38-letni igralec, ki je prejšnji teden na svet pozdravil svojega tretjega otroka, sina Kenza, je razkril, kako se je kljub trem otrokom vedno spretno izognil menjavanju pleničk. "Še nikoli nisem zamenjal pleničke. Sem pa zraven, ko kdo drug zamenja pleničko, kar pomeni, da sem za trenutek del procesa," se je pohvalil komik in razložil svojo taktiko: "Vse, kar moraš narediti, je, da si najdeš nekaj drugega, s čimer si zaposlen, ko se to dogaja. To je vse."

Medtem ko je Hartov soigralec v filmu Obveščevalna Dwayne Johnson opazil, da je mali Kenzo podoben svoji čudoviti materi, pa Hart vztraja, da ima sin očetove "močne gene". "Zelo je podoben svojemu očetu," se je pohvalil komik in dodal: "Je zelo privlačen otrok."

Hart, ki je očka že tretjič, iz prejšnjega zakona s Torrei Hart ima že 12-letno Heaven in 10-letnega Henrixa, pravi, da v očetovstvu zelo uživa. "Nič se ne pritožujem, zelo sem počaščen, zelo srečen," je dejal. Že pred dnevi pa je se je raznežil ob objavi črno-bele fotografije svojega sinčka. "Ti si naš mali čudež, naš prelep dojenček … Zrasti, da boš živel in ljubil in odigral svojo majhno vlogo, naj v tem svetu tvoja lučka svetu in nikoli ne ugasne," je zapisal.