Prijatelj Jacksonove zavrnil trditve, da bo po ločitvi dobila milijone

Wissam in Janet sta šla narazen po štirih letih in samo tri mesece po rojstvu sina. (Foto: AP)

Pevko Janet Jackson, sestro pokojnega kralja popa Michaela Jacksona, so nekateri zlobni jeziki označili, da se želi obogatiti na račun moža Wissama Al Mana, katarskega miljarderja, saj sta se razšla samo tri mesece po rojstvu njunega sina Eissa. Nekateri tabloidi so namreč ugibali, da bi Janet po ločitvi lahko pripadlo okoli pol milijarde ameriških dolarjev (470 milijonov evrov).



Njen prijatelj Gil Duldulao, ki zanjo dela kot kreativni direktor, je zato na Instagramu zapisal, da "Janet nikoli ne bi vzela milijonov ali sprejela plačila, da to pač ni v njeni naravi". "To je človeško bitje, ki ga poznam, zato vsem, ki trdite drugače – je***e se. Moja prijateljica ni taka in nikoli ne bo. In pika," je zapisal.



Povedal je tudi, da so mediji napačno zapisali, da je bila poročena pet let, saj je bila poročena zgolj štiri, saj naj bi se pred poroko par dogovarjal o predporočni pogodbi, nato pa naj bi menda prišla do sporazuma, da naj bi Janet pripadlo 500 milijonov, če bi se ločila. Gil je na Twitterju nato še enkrat stopil v bran Janet, ko je ljudi pobaral, če si sploh predstavljajo, koliko imam ona pod palcem.



Denar sicer ne smrdi, zagotovo pa bo zanimivo spremljati, kdo ima v omenjenem primeru prav in kdo bo kaj dobil od koga, če sploh ...