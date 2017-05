Priljubljena igralka dahnila večni 'da'

Emmy Rossum (Foto: Reuters)

Zvezdnica serije Brez sramu, Emmy Rossum, ki v disfunkcionalni družini Gallagher igra najstarejšo hčerko Fiono, je z ustvarjalcem (in občasno režiserjem) serije Mr. Robot, Samom Esmailom stopila pred matičarja, in dahnila večni da. Slovesnost je potekala v New Yorku, 30-letna nevesta je bila oblečena v poročno obleko oblikovalke Caroline Herrera, za poročna prstana pa naj bi odštela nekaj več kot 65 tisoč evrov.

Na poroko sta povabila tudi kar nekaj slavnih soigralcev in prijateljev, mladoporočencema so tako na licu mesta čestitali tudi Christian Slater, Robert Downey Jr., Rami Malek in Hilary Swank. 39-letni režiser in igralka sta se začela družiti leta 2013 na snemanju filma Comet. Ko jo je Sam avgusta 2015 prosil za roko, pa je igralka dejala, da se ji s poroko ne mudi, kajti želi uživati v zaroki.