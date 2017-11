Primer Spacey: britanska policija preiskuje obtožbe spolnega napada

Je oskarjevec Kevin Spacey spolno zlorabljal tudi na britanskih tleh? (Foto: AP)

Igralca Kevina Spaceyja zdaj preiskuje tudi britanska policija, saj ga je obtožil moški, ki naj bi ga oskarjevec napadel leta 2008 v Londonu, ko je imel 23 let.

Metropolitanska policija je tako potrdila, da preiskuje omenjeni primer, ni pa neposredno potrdila, da gre za Spaceyja. Ta je nazadnje dejal, da je poiskal pomoč oz. zdravljenje, odkar ga je kar nekaj moških obtožilo spolnih napadov v preteklosti. Po poročanju tabloida The Sun je zdaj 32-letni moški razložil, kako ga je Spacey spolno zlorabil, potem ko sta se dobila v igralčevem stanovanju, popila pijačo, obljubil pa mu je tudi, da mu bo pomagal pri karieri. Nato je od utrujenosti in pijače zaspal, ko se je zbudil, pa naj bi bil igralec na njem, a mu je dejal, naj preneha, Spacey pa ga je posvaril, naj o vsem skupaj molči.

Znano je tudi, da je bil Spacey kreativni direktor v londonskem gledališču Old Vic med leti 2004 in 2015, mehiški igralec Roberto Cavazos, ki je tam igral v več predstavah, pa je zatrdil, da je "zvezdnik tam ves čas prežal na mlade igralce". Predstavniki gledališča pa so pozvali vse, ki bi bili kakor koli prizadeti, da nas se ne bojijo in naj o tem javno spregovorijo.

Kot smo poročali, je Netflix je dan po tem, ko je v javnosti odjeknila novica, da je pred leti nadlegoval Anthonyja Rappa in so prišle še druge obtožbe, naznanil, da s šesto sezono končuje priljubljeno serijo Hiša iz kart.