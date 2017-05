Princ Filip je pravi šaljivec - sproža tako ogorčenje kot smeh

Princ Filip je velik šaljivec, njegov humor pa je za marsikoga preveč. (Foto: AP)

95-letni princ Filip se od jeseni dalje ne bo udeleževal nobenih javnih obveznosti. Ker jih je imel toliko, je to pri njegovi častitljivi starosti več kot razumljivo, a vseeno ga bodo na javnih dogodkih pogrešali. Princ je namreč s svojo iskrivo osebnostjo v sicer dolgočasne ceremonije vnašal prisrčne in smešne trenutke.

Javnost je pogosto šokiral, hkrati pa zabaval s svojimi komentarji in po(ne)srečenimi zbadljivkami. Ker je brez dlake na jeziku, je pogosto sprožil kontroverznost, mnogi pa so ga ravno zaradi tega oklicali tudi za "narodni zaklad", saj se v času pretirane politične korektnosti ni obremenjeval z njo.

Princ se ni bal povedati, kar je mislil, zaradi tega pa je pogosto polnil naslovnice svetovnih revij, sprožal ogorčenje in smeh.

Tukaj je nekaj njegovih najbolj znanih izjav:

"Britanske ženske ne znajo kuhati," je izjavil leta 1966.

"S čim pa ti grgraš, s peskom?," je leta 1969 vprašal Toma Jonesa.

"Vsi so govorili, da želijo več prostega časa. Zdaj se pritožujejo, ker so brezposelni," je dejal ob recesiji leta 1981.

"Če ima štiri noge in ni stol, če ima dvoje kril in leti, pa ni letalo, in če plava, pa ni podmornica, potem bodo Kitajci to pojedli," je dejal leta 1986.

"Bla, bla, bla, daj no, pojdi že," je v Belizeju zaklical kraljici Elizabeti II. s krova ladje, ko je ta s svojimi gostitelji še kramljala na obrežju.

S svojimi komentarji javnost pogosto šokira, hkrati pa zabava. (Foto: AP)

"Nismo imeli svetovalcev, ki bi pridrveli vsakič, ko je kdo streljal s pištolo, in spraševal: 'Ali ste v redu? Ali ste prepričani, da nimate kakšnega gromozanskega problema?' Samo naprej greš, pač," je leta 1995 povedal o drugi svetovni vojni glede sodobnega stresnega svetovanja vojakom.

"Kako ti uspe lokalne prebivalce držati od pijače tako dolgo, da opravijo vozniški izpit?", je vprašal škotskega inštruktorja vožnje.

"Preklet neumen norec," je leta 1997 označil moškega, ki je pobiral parkirnino, ker ga ni prepoznal.

"Gluhi? Če stojite tam blizu, ni nič nenavadnega, da ste gluhi," je leta 1999 rekel mladim gluhonemim osebam, pri tem pa mislil na šolski orkester, ki igra na pločevinaste sode.

"Saj ti si ženska, ne?," je v Keniji vprašal lokalno prebivalko, ki mu je izročila majhno darilo.

"Če boste še dolgo ostali tukaj, boste vsi dobili poševne oči," je leta 1986 rekel britanskim študentom na Kitajskem.

"O, ne, lahko se nalezem kakšne grozne bolezni," je leta 1992 odvrnil v Avstraliji, ko so mu dejali, da lahko poboža koalo.

"Ali vas ni večina tukaj potomcev piratov?," je leta 1994 dejal premožnemu prebivalcu Kajmanskih otokov.

"Vidim, da ti je uspelo, da te niso pojedli," je leta 1998 dejal študentu, ki se je vrnil iz trekinga po Papui Novi Gvineji in s tem namignil, da so tamkajšnja plemena še vedno ljudožerska.

"Predebel si, da bi bil astronavt," naj bi leta 2001 rekel 13-letnemu Andrewu Adamsu, ki mu je zaupal, da si želi v vesolje.

"Želel sem si, da bi ugasnil mikrofon," je dejal, ko je leta 2001 gledal nastop Eltona Johna.

"Ali se še vedno obmetavate s puščicami?", je v Avstraliji vprašal uspešnega domorodskega poslovneža.

85. letni princ je brez dlake na jeziku. (Foto: AP)

"Videti si kot samomorilska napadalka," je leta 2002 dejal policistki, ki je nosila neprebojni jopič.

"Ali veš, da zdaj trenirajo tudi pse za hranjenje za anoreksike," je leta 2002 dejal slepi ženski pred stolnico v Exetru.

"No, svoje brade pa nisi preveč dobro oblikoval, kaj ne," je leta 2009 dejal oblikovalcu Stephenu Judgeu, ki je imel majhno kozjo bradico.

"Z mene so začeli odpadati koščki," je opisal bližanje svojemu 90. rojstnemu dnevu.

"Koliko ljudi si danes s tem že zbil," je leta 2012 vprašal hendikepiranega Davida Millerja, ki je vozil motorni voziček.

"Otroci hodijo v šolo, ker jih njihovi starši nočejo v hiši," je dejal Malali Yousafzai, ki je preživela napad talibanov, ker se je borila za pravico deklic, da hodijo v šolo brez strahu, in jo z opazko nasmejal.

"Posnemi že j***no fotografijo," je dejal, ko je izgubil potrpljenje med fotografiranjem ob 75. obletnici bitke za Britanijo.

"Upam, da si bo zlomil prekleti vrat," je dejal, ko je fotograf, ki je fotografiral kraljevi obisk v Indiji, padel z drevesa.

"Prijetna sprememba je biti v državi, ki ji ne vladajo njeni ljudje," je dejal paragvajskemu diktatorju Alfredu Stroessnerju.

"Kje si dobila to kapo?", pa naj bi ob kronanju dejal kraljici.