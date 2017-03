Princ George gre septembra prvič v šolo

Princ George bo jeseni prvič sedel v šolske klopi. (Foto: AP)

Kot so v petek sporočili iz Kensingtonske palače, bo britanski princ George od septembra obiskoval šolo Thomas's Battersea v Londonu. Gre za zasebno šolo v londonskem predelu Battersea južno od reke Temze, ki velja za premožnega.



Po besedah ravnatelja šole Bena Thomasa se najpomembnejše pravilo na šoli glasi "biti prijazen". Šola ponuja raznovrsten učni načrt, ki med drugim vključuje tudi ure umetnosti, baleta, gledališča, francoščine in glasbe. Obiskujejo jo otroci med štirim in enajstim oziroma trinajstim letom, navaja britanski tisk.



Triletni George, ki je tretji po vrsti za britanski prestol, sedaj obiskuje vrtec Montessori v vzhodnoangleškem Norfolku, kjer živita vojvoda in vojvodinja Cambriška. George ima še enoletno sestrico Charlotte. Družina naj bi se poleti preselila v Kensingtonsko palačo v Londonu.