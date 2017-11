Princ Harry in njegova Meghan sta zaročena!

Britanski princ Harry je svojo srčno izbranko, ameriško igralko Meghan Markle, pol letu in pol zveze zaprosil za roko, so sporočili iz Kensingtonske palače. Dodali so, da bo poroka pomladi leta 2018.

Zaročila sta se že v začetku meseca. Par bo o veseli novici spregovoril tudi na intervjuju, ki ga bodo predvajali danes zvečer, prav tako pa zaročenca popoldan čaka še uradno fotografiranje v Kensingtonski palači.

Kraljevski protokol narekuje, da je morala kraljica vnuku dovoliti, da se poroči. In to je kraljica Elizabeta II. seveda tudi storila, in sicer v istem mesecu, ko je praznovala 70. obletnico svoje poroke s princem Filipom. V uradni izjavni je sporočila, da "je vesela za par in jima želi vso srečo".

Lahko bi se sicer zataknilo, ker je Meghan ločena, a to na njuno srečo v kraljevski družini ni več tak tabu, saj je bilo tudi v kraljevi družini že več primerov poročanja z ločenci in ločenkami - med drugim se je ločeni princ Charles poročil z ločenko Camillo Parker Bowles.

Na veselo novico sta se že odzvala tudi princ William in vojvodinja Kate. "Zelo sva vesela za Harryja in Meghan. Čudovito je bilo spoznavati Meghan in videti, kako vesela sta s Harryjem," sta sporočila.

Princ Harry je za roko zaprosil svojo izbranko Meghan Markle. (Foto: Instar Images)

Za blagoslov je Harry prosil tudi izbrankina starša, Dorio Ragland in Thomasa Markla, ki sta se sicer ločila, ko je bila Meghan stara šest let. V uradni izjavi sta paru zaželela "celo življenje sreče". "Neizmerno sva srečna za Meghan in Harry. Najina hči je bila vedno prijazna in ljubeča oseba. Videti njeno zvezo s Harryjem, ki ima iste lastnosti, je za naju kot starša vir neizmerne sreče. Želiva jima celo življenje sreče in sva zelo navdušena, da bosta prihodnost preživela skupaj."

Ni še znano, kje se bosta Harry in Meghan poročila, bosta pa s poroko verjetno počakala, da bosta William in Kate dobila tretjega otroka, kar se bo zgodilo aprila.

Poroka bo največji kraljevi dogodek po poroki princa Williama, ki se je s Kate Middleton poročil leta 2011. Hkrati pa bo to prvič po letu 1937, da se prestolonaslednik poroča z Američanko. To je takrat storil kralj Edward III., ki se je poročil z Wallis Simpson.

Harry je sicer peti v vrsti za prestol, in sicer za svojim očetom, princem Charlesom, bratom Williamom, ter njegovima otrokoma, princem Georgem in princeso Charlotte.

Kakšen naziv bo Marklova dobila, ko bo postala del kraljeve družine?

Mnogi menijo, da bo Meghan postala princesa, a temu ni tako, saj je ta častni naziv rezerviran samo za dekleta, ki se rodijo v kraljevo družino. Tako bodo Harryjevi in Meghanini otroci princi in princese, sama pa ne bo imela takega naziva. Zelo pa je možno, da jima bodo podelili naziv vojvoda in vojvodinja, kakor so ju Kate in Williamu. Lahko bi postala vojvoda in vojvodinja Sussexa, navajajo mediji, saj tega naziva v kraljevi družni par ni dobil že od leta 1843.

Harry in Meghan sta se takoj ujela

Zaljubljenca je v Torontu, kjer je Marklova snemala serijo Suits, predstavil skupni znanec, in v hipu sta se ujela, saj oba gojita veliko strast do prostovoljnega dela. Igralka je med drugim v Ruandi sodelovala pri projektu za čisto vodo kot ambasadorka kanadske organizacije World Vision, pred kratkim pa so jo imenovali za zagovornico žensk pri Združenih narodih. Potovala je tudi v Afganistan v podporo ameriškim vojakom in njihovim družinam. Po koncu igralske kariere si želi študirati mednarodne odnose.