Princ Harry in njegovo deklo končno uradno skupaj na dobrodelnem dogodku

Britanski princ Harry se že vse od jeseni videva s temnolaso ameriško televizijsko igralko, manekenko in borko za človekove pravice Meghan Markle. Harry se je sicer izredno trudil, da zadeva ne bi prišla v javnost, a je bilo samo še vprašanje časa, tako se že vse od oktobra naprej piše o njegovem najnovejšem razmerju. Oba sta se zavila v medijski molk in se držala – kar se le da, stran od medijev. Medtem je Meghan spoznala Harryjeve bližnje, mnogi mediji so pisali, da veliko časa preživi tudi v Kensingtonski palači.

Če sta se do zdaj zaljubljenca izmikala javnim dogodkom, pa je očitno tega zdaj konec, kajti zaljubljeni parček se je skupaj, uradno, udeležil dobrodelne polo tekme, ki ga je organizirala prinčeva fundacija. Princ je pri sami polo tekmi tudi sodeloval, Meghan pa je zanj navijala s tribune, kjer jo je ujel tudi fotografski objektiv.

Princ Harry je spet sodeloval na dobrodelni polo tekmi. (Foto: AP)

Pred časom so prijatelji para celo dejali, da je pred vrati zaroka: "Razmerje je vse bolj resno, praktično živita skupaj, Meghan zanj kuha, on medtem skoči v telovadnico, izredno uživata, ko se družita. Mislim, da bosta do spomladi zaročena. Vem, da se to sliši noro, a Harry je zelo zaljubljen, poleg tega oba težko prenašata čas, ko nista skupaj."