'Princ Harry je po Diani podedoval redek dar'

Princ Harry je po Diani podedoval dar, da se ljudje ob njem počutijo sproščene in pomembne. (Foto: AP)

Nič čudnega, da je igralka Meghan Markle tako zaljubljena v britanskega princa Harryja. O njegovi posebni lastnosti, ki jo je podedoval po svoji materi, je spregovoril celo Dianin prijatelj in avtor pesmi Candle in the wind, ki jo je napisal v spomin pokojni princesi, Elton John.

Na nedavni gala prireditvi v čast njegovi fundaciji za boj proti AIDS-u, kjer je bil pevec nagrajen kot humanitarec leta, je John spregovoril tudi o britanskem prestolonasledniku. "Ljudje ga imajo radi. Mlad je in ima sposobnost, ki jo je imela tudi njegova mama, da lahko govori z ljudmi in jih pomiri. Da jim občutek, da so ljubljeni, da so pomembni – to je čudovit dar, da imaš to sposobnost. Zelo redek dar. Podedoval ga je po svoji materi in dobro ga izrablja," je pohvalil Harryjevo sproščenost in novo življenjsko poslanstvo, da se ukvarja z dobrodelnostjo.

Harry namreč nadaljuje Dianino poslanstvo v ozaveščanju o HIV-u in AIDS-u in v preteklosti sta princ in pevec že združila moči v boju proti tej zahrbtni bolezni in njenem vplivu na mlade, za kar je Elton John mlademu princu zelo hvaležen. "To je super, ker je po novem povečana rast okužb pri mladih, pri najstnikih, in princ Harry nagovarja mlade. Mene ne bi poslušali, on pa se lahko poveže z njimi."

Fundacija Eltona Johna za boj proti AIDS-u je na gala prireditvi v New Yorku praznovala že 25 let obstoja, za uspešno delo pa so se pevcu poklonili Aretha Franklin, Sheryl Crow, Glenn Close, Sting, Alec in Hilaria Baldwin ter številni drugi slavni.