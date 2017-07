Princ Harry – na vidiku poročni zvonovi?

Princ Harry in njegova izvoljenka, igralka Meghan Markle. (Foto: FameFly)

Britanski princ Harry se že vse od jeseni videva s temnolaso ameriško televizijsko igralko, manekenko in borko za človekove pravice Meghan Markle. "Seveda, z veseljem bi imel otroke," je britanski princ Harry presenetil oboževalce, ko je odgovarjal na novinarska vprašanja časopisa The Telegraph in s tem namignil, da je prišel čas za družino.

Eden od njegovih prijateljev pa je zdaj medijem zaupal tudi, da je Harry pripravljen narediti velik korak naprej in igralko zaprositi za roko: "Harry je našel dekle, s katero želi preživeti preostanek življenja. V njegovih mislih je samo njuna skupna prihodnost. Ko ju vidim skupaj, pomislim, da je samo še vprašanje časa, kdaj jo bo zaprosil. Ni dvoma, da sta noro zaljubljena drug v drugega."