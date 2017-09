VIDEO: Princ Harry ujel zvito 'tatico' pokovke

33-letni princ Harry je med ogledom dvoboja v odbojki med Dansko in Veliko Britanijo na Invictus games v Torontu sedel na tribuni ob družini bronastega paraolimpijca Davida Hensona. A prestolonaslednik je med spremljanjem športnega dogajanja in klepetanjem bolj slabo spremljal, kaj se dogaja z njegovo malico. Medtem ko je bil zatopljen v pogovor, je bila namreč Hensonova hčerka Emily, ki je sedela ob njem, zatopljena predvsem v njegovo naročje, v katerem je držal zvrhano merico pokovke.

Čeprav šteje komaj dve leti, Emily ni sramežljiva deklica, tuje pa ji niso niti zvijače, sploh ko je v igri nekaj tako mamljivega, kot so kokice. V hipu je izkoristila trenutek prinčeve nepazljivosti in si postregla z njegovim slanim prigrizkom. Ker pa Harry zvite poteze malčice sploh ni opazil, je Emily pogumno nadaljevala skoraj minuto, preden je princ vendarle ugotovil, da mu zaloga pohaja, in zvito "tatico" ujel z roko v pokovki.

V šali ji je prigrizek najprej umaknil, a je prikupna mlada dama princa takoj očarala s svojo iskrenostjo in nasmeškom. Kmalu jo je začel zabavati z grimasami in na koncu se je tatinski poskus dobro razpletel za oba, saj sta sklenila kupčijo in ugotovila, da bo maslenih kokic dovolj za oba. Dobro pa sta se vživela tudi v izmenjavanje grimas in spakovanje – Harryju se pozna, da ima nečakinjo Charlotte in nečaka Georgea, saj mu zvijač zlepa ni zmanjkalo in mala Emily mu je že kmalu jedla iz roke.