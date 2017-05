Princ Harry z na smrt bolnima otrokoma stkal ganljivo prijateljstvo

Ni čudno, da je ljudem princ Harry tako pri srcu. Ne le, da je izmed predstavnikov kraljeve družine najbolj blizu ljudem zaradi svoje zabavnosti, iskrivosti in sproščenosti, temveč ima tudi veliko srce. Zaradi tega ga mnogi že primerjajo z materjo, pokojno princeso Diano.

Harry je namreč s šestletnim Olliejem Carrollom in njegovo sestrico Amelio, ki oba bolehata za neozdravljivo dedno boleznijo, stkal posebno prijateljstvo in ju obiskal v otroški bolnišnici.

Bratec in sestrica imata redko in neozdravljivo genetsko bolezen živčnega sistema, zaradi katere bolniki sčasoma ne morejo več hoditi, videti, jesti in dihati. Večina jih ne živi dlje od 12. leta. Nesrečna otroka imata še starejša brata, ki so ju testirali za to bolezen, a je na srečo nimata.

Olliejeva in Ameliena starša Lucy in Mike Carroll težak boj svoje družine dokumentirata na Facebook strani Ollie's Army Battling Against Battens (Olliejeva vojska se vojskuje proti bolezni).

"Princ Harry je eno uro sedel ob nas, se pogovarjal in igral z otrokoma, se smejal in ustvarjal neprecenljive spomine," sta zapisala na strani, zraven pa objavila fotografije, na katerih Harry objema Ollieja in se smeje z Amelio.

"Edina stvar, ki si jo najina otroka želita v življenju, je biti srečna in se zabavati. Tako zelo sva ponosna, ker se zavedava, da se Ollie in Amelia dotakneta življenj vseh, ki jih srečata, s svojo ljubeznijo in močjo. Ljubezen, podpora in smeh, ki so v četrtek zavzeli sobo, bodo z nama ostali za vedno," sta dodala ganjena starša.

Harry je Ollieja spoznal lani oktobra na podelitvi nagrad, kjer so počastili fantka in druge bolne otroke. Ollie, ki ne more več stati sam, je zbral dovolj moči, da je princa močno objel. Njegova mati in Harry sta ostala v stiku preko elektronske pošte.

Ollie je oktobra lani takole zbral moč, vstal in objel princa Harrya, čeprav je njegova družina mislila, da ne more več sam vstati. (Foto: AP)

Lucy in Mike sta razkrila, da sta nekaj tednov po podelitvi nagrad izvedela, da so njunima otrokoma odobrili dostop do novega programa zdravljenja, ki je še v povojih in ga šele testirajo. Prejšnji teden pa so dobili tudi nova zdravila, ki bi naj upočasnila napredovanje bolezni.

Starša sta pisala Harryju in mu sporočila novico in se mu zahvalila, "da je sinu dal moč, da je sam vstal, ko smo mislili, da to ni več mogoče". V torek je Harry obiskal Ollieja in Amelio v otroški bolnišnici, kjer se zdravita.

"Z dna srca se zahvaljujeva princu Harryju za njegovo podporo, njegov čas in prijaznost do naše družine. Bilo je resnično neverjetno opazovati ga z najinima otrokoma, in imeti priložnost govoriti z njim o našem boju s to boleznijo," sta še zapisala.