Princ Harry zna zakuriti ogenj, še bolje pa podžigati govorice

33-letni princ Harry se zelo dobro znajde v naravi, kar je pokazal tudi med svojim zadnjim uradnim obiskom. Na kampu v naravnem rezervatu v Lancashiru, kjer se mladi učijo preživetja v divjini in zaščite narave, je zagretim pustolovcem pomagal zakuriti taborni ogenj in z njimi delil številne modrosti, ki se jih je naučil in izkusil med šotorjenjem na prostem, bodisi kot tabornik bodisi kot vojak. Najstniki pa so mu pokazali, kako je učenje sožitja z naravo lahko tudi zelo sladka izkušnja – če le imaš s seboj penice, ki jih nabodeš na palice in podržiš nad ognjem.

"Še nikoli nisem pekel penic nad ognjem. Presladke so zame," je priznal 33-letni princ, ki očitno ni preveč sladkosned, je pa zelo navdušen nad kampiranjem. Med obiskom je poudaril celo, da je v preživljanju časa in prenočevanju na prostem celo bolj izkušen kot v spanju pod streho. "Večkrat sem kuril taborne ognje in spal pod milim nebom kot v postelji," je dejal peti v vrsti za britansko krono in mlade spodbudil, naj se večkrat zatečejo v naravo.

No, prestolonaslednik Harry pa ne zna le zakuriti ognja na prostem, ampak podžigati tudi pričakovanja svojih oboževalcev. Na Otoku so namreč vedno bolj vroča ugibanja, kdaj bosta z izbranko Meghan Markle končno naznanila zaroko. Po besedah poznavalke kraljevih krogov Katie Nicholl naj bi se igralka, ki je že odpovedala svoje nadaljnje sodelovanje pri seriji Nepremagljivi dvojec, v London preselila novembra. "Naznanila je že, da je to njena zadnja sezona v Nepremagljivem dvojcu. Načrtuje, da bo zapustila Kanado in stalni naslov premaknila v London."

Ni pa še znano, kje se bo mladi par "ugnezdil". Princ Harry trenutno živi v hiški Nottingham Cottage na ozemlju Kensingtonske palače. "Rekli so mi, da se bo Meghan preselila v Kensingtonsko palačo, da naj bi v Harryjevi hiši celo že imela garderobno omaro, saj bo kmalu tam živela," je dejala Nichollova, ki pričakuje, da se bo par, ko bo uradno zaročen, preselil v večje stanovanje. Z razglasitvijo zaroke pa naj bi zaljubljenca še malo počakala, saj ne želita ukrasti pozornosti bratu Williamu in vojvodinji Catherine, ki pričakujeta tretjega otroka, še manj pa kraljici Elizabeti II., ki bo ta mesec postala prva monarhinja v zgodovini britanske krone, ki bo praznovala platinasto obletnico poroke.

Pri kronanih glavah nedvomno velja rek Vse ob svojem času, s čimer se strinja tudi Nichollova. "Mislim, da je najbolj realistično razglasitev zaroke pričakovati okrog novega leta," se nadeja in že napoveduje, da bodo naslednje poletje znova peli poročni zvonovi v Westminstrski opatiji. A prej se mora roditi kraljevi otrok številka 3, Kate pa si mora po porodu še malo oddahniti … Tako da lepo po vrsti, ne nazadnje sta kraljica in Meghan šele prejšnji četrtek skupaj prvič srkali angleški čaj.