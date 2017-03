Princ William na smučarskem oddihu v družbi avstralske manekenke

Princ William se je na zanimiv način ognil proslavljanju dneva Commonwealtha v družbi babice Elizabete II., saj se je odpravil na smučanje v švicarsko smučarsko središče Verbier.



William, ki smuča že od malega, nekoč so vsakoletno dopustovali in smučali z očetom Charlesom, mamo Diano ter bratom Harryjem, je smučal v družbi lastnika nočnega kluba Guya Pellyja, Jamesa Meada in Toma Van Straubenzeeja. Nato so se dobili z 24-letno avstralsko manekenko Sophie Taylor in njeno prijateljico.





Lepotička dela v nočnem klubu Farinet, kjer je William veselo popival v družbi nje in prijateljev, menda pa so potem plesali do jutranjih ur. Prisoten je bil tudi njen fant Aaron Goodfellow, ki je princa opisal kot prijetnega in prizemljenega človeka.



Kate je tako pustil doma z otrokoma, sicer pa je bila njuna neudeležba na dnevu Commonwealtha v Westminster Abbeyju opazna, saj sta bila na dogodku v zadnjih dveh letih prisotna. Nekateri britanski tabloidi, kot je npr. The Sun, so se že razpisali, kako je "princ izpustil obveznosti, da se je zabaval v družbi avstralske lepotičke" ...