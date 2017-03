Prince Jackson: Ko sem videl, da so na očetovih koncertih omedlevali visokorasli mišičnjaki, me je presunilo

"Trajalo je nekaj časa, celo do danes, njegova slava ima podobno težo za nas kot za ostale ljudi. Ker je bil naš oče. Nekako se nam je posvetilo, ko smo gledali nekatere posnetke njegovih nastopov, do takrat sem bil vajen, da so ženske omedlevale na njegovih nastopih, presenečen pa sem bil, ko sem videl mišičnjake, da so prav tako omedlevali in so jih morali odvleči iz dvorane. Takrat si rečeš, OK, morda je to nekaj povsem drugega. Ko smo odraščali, je oče vedno dejal: vseeno mi je, kaj počnete v življenju, pomembno je, da ste srečni, ko to počnete in da ste v tem kar najboljši. Če bi radi bili hišnik v srednji šoli, bodite kar najboljši hišnik. Vedno je bil nekdo, ki nas je podpiral v vsem, kar smo počeli," je o tem, kako je bilo odraščati ob kralju popa, v televizijski oddaji Good Morning America povedal 20-letni Prince Jackson.



Mladenič se trenutno ukvarja z dobrodelno fundacijo Heal LA, ki jo je navdihnila pevčeva organizacija Heal the World, ki pomaga zlorabljenim brezdomskim otrokom.