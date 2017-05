Princeska Charlotte očarala s podobnostjo kraljici

Kensingtonska palača je v ponedeljek objavila fotografijo princese Charlotte, ki danes praznuje svoj drugi rojstni dan.

Več britanskih medijev je objavilo prispevke, v katerih so izpostavili podobnost med Charlotte in družinskimi člani. Nekateri so prepričani, da je princesa očitno podobna svojemu očetu princu Williamu in bratu Georgeu, mnogo več pa jih izpostavlja neverjetno podobnost s kraljico.

Fotografijo princese je posnela njena mama vojvodinja Cambriška Kate na posestvu družine v Norfolku, kjer bo družina živela še do poletja. Na fotografiji modrooka princesa gleda v kamero, rjave lase ima spete s sponko, oblečena pa je pleteno rumeno jopico.

Ljubitelji kraljeve družine so hitro ugotovili, kje se prodaja rumena jopica s fotografije in v enem dnevu pokupili vse zaloge.