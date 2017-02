Priscilla Presley potrdila, da sta vnukinji v njenem varstvu

Priscilla Presley skrbi za vnukinji, dvojčici njene hčerke Lise Marie. (Foto: AP)

Lisa Marie Presley in Michael Lockwood bijeta umazano ločitveno bitko, vmešala se je tudi socialna služba in začasno odvzela 8-letni dvojčici. Kalifornijski oddelek za otroke in družinske zadeve (DCFS) je sprejel 8-letni dvojčici Finley in Harper Lockwood, hčerki Lise Marie in Michaela in ju dala v varstvo babice Priscille Presley. O njuni prihodnosti pa bodo na sodišču odločali 17. marca.

Presleyjeva je namreč v sodnih papirjih navedla, da je našla nespodobne fotografije in posnetke otrok na moževem računalniku in socialna služba se je odločila, da bo hčerki umaknila iz domačega okolja.

Do zdaj se je ugibalo, ali sta dvojčici res pri babici, zdaj je s fotografijo to potrdila tudi Priscilla. "Naj vas pomirim ... Deklici nista pri krušnih starših, nikoli ne bosta. Dekleti sta z mano in tako bo ostalo, dokler se zadeve ne uredijo," je zapisala igralka ter dodala, da se vsem zahvaljuje za skrb.