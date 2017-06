'Prišel je čas za dojenčka'

Kirsten Dunst (Foto: Reuters)

Ameriška igralka Kirsten Dunst je zaslovela že v najstniških letih, in sicer v filmu Intervju z vampirjem (za vlogo je bila nominirana za zlati globus). Sledile so vidne vloge v filmih, kot so Deviški samomori, Marie Antoinette in Melanholija. Zadnja leta je zašla tudi na male televizijske zaslone, in sicer s serijo Fargo. Tam se je zbližala s soigralcem Jessejem Plemonsom in letos januarja jo je soigralec zaprosil za roko.

Če se je do zdaj 35-letnica posvečala le karieri, je očitno zdaj prišel čas tudi za družino. Novinarju je namreč zaupala, da si čim prej želi otrok: "Delam že vse od zgodnjega otroštva in zdaj sem prišla do nove stopnice, čas je za otroke in odmor od kariere. Sama se nisem imela za eno tistih oseb, ki govorijo, da nujno potrebujem otroka, toda ko se je rodila moja krščenka, sem začela razmišljati drugače. Nadvse jo imam rada ... ta ljubezen je nekaj, kar ne moreš doživeti brez tega, da nimaš svojega otroka."

Hollywoodska zvezdnica se je v preteklosti videvala tudi z igralci: Jake Gyllenhaal, Johnny Borrell, Adam Brody, Ben Foster in Justin Long. O svojem poročnem dnevu pa je govorila že pred leti: "Če bom nevesta sredi tridesetih, si želim intimno slavje ... lep sprehod do mestne hiše, sledi zabava z večerjo in glasbo, vse v krogu ožjih prijateljev in družine."