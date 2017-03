Privlačni Milo Ventimiglia priznava, da je čudovit ljubimec

A post shared by Jessie La Serra (@makeupbyjessie) on Feb 27, 2017 at 4:30pm PST

39-letni Milo Ventimiglia, zvezdnik priljubljene serije This is us, je kot Jack Pearson osvojil srca žensk po vsem svetu.

V intervjuju za SiriusXM ga je voditeljica Bevy Smith brez oklevanja drzno pobarala: "Stavim, da si čudovit ljubimec, zelo radodaren."

"Da, ljubim zelo globoko," je dejal čedni igralec, ki je s to trditvijo poskrbel za hitrejše bitje srca ženskega dela populacije.

A tukaj se voditeljica ni ustavila, temveč mu je brez zadržka dejala: "Seks simbol si. V najbolj pravem pomenu besede. Ali ti je ob tem neprijetno?"

Milo je pojasnil, da mu ni neprijetno, temveč da se trudi predstavljati to, kar bi moški morali biti. "Samo bodite močni moški, prispevajte svetu, namesto da mu jemljete. Tako boste privlačili dobrega partnerja ali partnerico. Privlačili boste nekoga, ki vas ljubi in občuduje zaradi tega, kdor ste, in ne zaradi zunanjih lastnosti," je dejal. "Skušam predstavljati to, kar naj bi moški bili, to je prijazni, da veliko dajejo, a niso šleve," je dodal.

Pojasnil je, da seveda je njegova privlačnost prednost, a ne iz razlogov, na katere najprej pomislimo. "Včasih sem zunaj in k meni pristopi kakšen moški in mi pove, da me njegova žena obožuje. Čutim, da mi to pove nekoliko sovražno. Zato mu odvrnem, naj skupaj pokličeva njegovo ženo, a da mora žena vedeti, da je to omogočil njen mož, zato da slava pripade njemu. Ne gre zame, gre zate. Ti si naredil dobro stvar za svoje dekle," je dejal.

"Ljudje se mi nasmihajo in pristopijo do mene in imajo radi to, česar del sem," je opisal izkušnjo zvezdništva tako priljubljene serije. "Če jim lahko kako povrnem ali omogočim, da se tudi sami počutijo isto pomembne … Če pristopijo k meni, in rečejo, da cenijo, kar počnem, jim odvrnem, da cenim to, da me cenijo in da jih cenim kot ljudi," je pojasnil in pokazal, da je tudi v resničnem življenju precej podoben svojemu televizijskemu liku Jacku.

Da ni nad svojimi oboževalci in da mu veliko pomenijo, je pokazal tudi, ko je med snemanjem serije opazil, da nek moški v sosednji hiši na televiziji gleda ravno njegovo serijo, zato se je odločil, da potrka na njegova vrata. Najbrž je odveč reči, da je bil moški milo rečeno precej presenečen. Si predstavljate, da bi se vam zgodilo kaj takšnega?