'Priznam, to je moje dno ... prosim, oprostite mi'

Shia LaBeouf v priporu (Foto: AP)

31-letni Shia LaBeouf se je spet znašel v navzkrižju z zakonom, aretirali so ga namreč zaradi razgrajanja, oviranja pravice in javne opitosti. V soboto je igralec pristopil k naključnemu mimoidočemu in policistu ter ju prosil za cigareto. "Ker je nista imela, je LaBeouf začel razgrajati, kričati vulgarne in prostaške besede. Policist mu je dejal, naj zapusti območje, a igralec tega ni storil, temveč je postal agresiven. Ko ga je policist skušal aretirati, je LaBeouf zbežal v bližnji hotel, tam pa so ga aretirali v avli, v kateri je še naprej razgrajal," so ob aretaciji sporočili policisti.

V ječi je preživel sedem ur, nato pa po plačilu varščine odkorakal domov. Kasneje se je na spletu pojavil tudi videoposnetek, ki prikazuje utrinek igralčevega razgrajanja in neprimernega obnašanja do policistov.

Po burnem odzivu javnosti in oboževalcev je zdaj igralec na Twitterju objavil opravičilo: "Počutim se popolnoma osramočeno zaradi svojega obnašanja ... Želim se iskreno opravičiti policiji ter se jim zahvaliti za njihovo delo. Popolnoma se zavedam svojega neprimernega obnašanja. Moje nespoštovanje do avtoritete je problematično, v najhujšem primeru celo uničevalno. To je moje dno ... borim se z odvisnostjo že dolgo, in aktivno želim narediti vse, da bom trezen ... prosim, oprostite mi."

Igralec je bil do zdaj že tolikokrat aretiran, da je o tem napisal celo knjigo. Leta 2015 je namreč izdal knjigo Prison Ramen: Recepti in zgodbe izza rešetk.