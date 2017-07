Priznanje: njuna zveza ni bila zgrajena na popolni iskrenosti?

Bo zakon med Jay-Z-jem in Beyonce zdržal vse preizkuse? (Foto: AP)



V 11-minutnem posnetku Footnotes for 4:44 (Zapiski za 4:44) o novem albumu raperja Jay-Z-ja so globoki pogovori o zvezah z ženskami in intervjuji z zvezdniki, kot so Chris Rock, Will Smith, Kendrick Lamar, Chris Paul, Jesse Williams, Aziz Ansari, Mahershala Ali in Meek Mill.

"To je moje resnično življenje. Tukaj sem se zaletel in zgradil to veliko, čudovito vilo od zveze, ki pa ni bila zgrajena na 100-odstotni resnici in iskrenosti, zato je začela pokati. Stvari se začnejo dogajati, ljudje pa to vidijo," je o svojem zakonu z Beyonce razložil Jay-Z.

"Prišla sva so točke, ko je sva si rekla, OK, podriva to in začniva od začetka. To je bila najtežja stvar, ki sem jo kdaj koli naredil," je še dodal in priznal, da je bila Beyonce prva, ki ji je zavrtel novi album 4:44.

"Sva na točki, ko ne sme biti pretvarjanja, če želiva, da to deluje. Niti grama. Ne pravim, da ni bilo neprijetno, ker je očitno bilo," je še povedal.

Jay-Z je album izdal 30. junija, na njem je deset pesmi, pred nekaj dnevi pa je obelodanil animirani videospot za pesem The Story of O.J., ki govori o črnski problematiki.