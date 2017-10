Priznava, da je bila 'razvajena smrklja'

49-letna Julia Roberts je zgradila osupljivo kariero, poleg tega pa je predana mati treh otrok. (Foto: AP)

49-letna Julia Roberts ima eno najbolj bleščečih hollywoodskih karier, o kateri večina igralcev le sanja. Oskar, ikonične vloge in tesna prijateljstva z največjimi imeni v poslu – igralka je v skoraj 50 letih nanizala ogromno mejnikov, polovico življenja pa je že v filmskem svetu.

A ko sama gleda nazaj na začetek kariere, priznava: "Samo to mi je bilo pomembno. Bila sem sebična smrklja, ki teka naokrog in snema filme," je iskreno dejala za britansko izdajo revije Harper's Bazaar.

Pojasnjuje, da se je spremenila, ko je spoznala Dannyja Moderja, s katerim je poročena 15 let, in doživela materinstvo. "Ko sem srečala Dannyja, sem našla svojega človeka. Ko razmišljam o tem, kaj moje življenje dela moje, in ga osmišlja ter preprosto sije v meni - je to on," je za revijo čudovito opisala ljubezen do moža. "Zame vse izhaja iz tega občutka," je dodala.

Ko ni zaposlena s snemanjem filma, se mati 12-letnih dvojčkkov Hazel in Finna in 10-letnega Henryja posveča tipičnim starševskim obveznostim. "Če ne bi bila na tem intervjuju, bi ravno zdaj vozila otroke v šolo," je dejala.

Ko je srečala Dannya Moderja, s katerim je poročena 15 let, se je njeno življenje povsem spremenilo. (Foto: AP)

In poleg starševskih obveznosti ima tudi za profesionalno življenje stroge standarde. "Čakam, da vidim, kaj pride, ne iščem vlog. Tako je vse skupaj zabavno in naravno. Skoraj nepravična merila imam, ker me mora scenarij tako prepričati, da si rečem, da bom zaradi njega vse postavila na stranski tir," je pojasnila. "Včasih si mislim, kako smešno je, da se pretvarjam, da sem Jane in delam v banki. Odrasla ženska sem!," je dodala.

Ta selektivnost se odraža v njeni filmografiji, saj v zadnjih letih igra največ v dveh filmih letno. Na vprašanje, če morda razmišlja, da bo počasi nehala igrati, pa odgovarja: "Če bi delala še manj, že res ne bi bila več v poslu. Že skoraj leto nisem delala," pravi.

In kaj meni o prihodnosti? Pravi, da je že zdaj pomirjena s tem, kako se je vse izšlo. "Globoko v sebi vsi vemo, da ne moreš stati na prstih in sčasoma ne izgubiti ravnotežja, ali se utruditi, ali reči: 'Naj nekdo drug prevzame, jaz moram na stranišče'. Dosegla sem že ogromno čudovitega, in z veseljem bi še več, seveda, da bi naredila vtis na otroke in moža. Ampak veste kaj? Že tako me je življenje razvadilo z vsem dobrim," je sklenila.