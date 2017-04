Prosojna obleka Andreje Pejić razkrila preveč

Andreja je za to priložnost izbrala prosojno obleko. (Foto: FameFly)

Manekenka in fotomodel Andreja Pejić, ki se je kot deček rodila v Tuzli in si z operacijo spremenila spol, se je pojavila na dobrodelni gala večerji DKMS Big Love v New Yorku.

25-letnica je za to priložnost izbrala precej provokativno obleko. Na sebi je nosila prosojno zeleno obleko, ki je razkrivala njene bradavice. Svoj videz je dopolnila s korzetom, ki se je barvno skladal z obleko.



Zaradi tega je bila deležna kar nekaj radovednih pogledov, a to Andrejo ne moti, saj na svojem profilu na Instagramu večkrat pokaže golo kožo.