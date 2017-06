Punce, ste pripravljene na dekliško noč?

Ampak to, kar bodo doživele glavne junakinje poletnega filmskega hita DEKLIŠKA NOČ, presega vse okvire vseh dogodivščin, ki bi jih katerakoli ženska lahko pogrešala. Hit komedija DEKLIŠKA NOČ, kjer v glavnih vlogah blestita Scarlett Johansson in Zoë Kravitz, bo 21. junija tudi v naših kinematografih.

Pet najboljših prijateljic s faksa se po desetih letih spet sreča in sklene preživeti divji konec tedna v Miamiju. Toda noro žuranje hitro prestopi vse zakonite meje, ko pomotoma ubijejo striptizerja. Medtem ko se bodo skušale izvleči iz precej neugodnega položaja, bo sprva brezskrbna noč skrenila v povsem nepričakovano smer in jih nazadnje združila v trenutkih, ko bodo to najbolj potrebovale.

Ob Scarlett in Zoë nastopajo v glavnih vlogah DEKLIŠKE NOČI tudi Kate McKinnon, Jillian Bell in Ilana Glazer, film pa je režirala Lucia Aniello, za katero je to prvi režijski podvig, kar se tiče celovečercev. V stranskih vlogah se pojavita še Ryan Cooper in Demi Moore.

Če gre soditi po fino začinjenem kino napovedniku, ki vam ga predstavljamo ob tej priložnosti, je očitno, da teh pet prijateljic čaka resnično odbita DEKLIŠKA NOČ.

Hit komedija DEKLIŠKA NOČ bo na sporedu od 21. junija.

Naročnik oglasa je Continental film.