'R. Kelly je zapeljal mojo ženo'

Slavni glasbenik se na obtožbe še ni odzval. (Foto: Reuters)

Ameriški glasbenik R'n'B-ja R. Kelly se nikakor ne more znebiti sodišč. Tokrat se je 'nanj spravil' namestnik šerifa iz Mississippija, ki trdi, da je glasbenik zapeljal njegovo ženo in to večkrat: "Vsakič, ko je imel pevec koncert v bližini, je moja žena izginila in skočila v njegovo posteljo. Znova in znova ga je žena zaradi glasbenika prevarala, kljub zaobljubam, ki sta si jih izrekla pri poroki."



Odvetnik nesrečnega moža je še dejal, da prevarani mož zahteva tako denarno nadomestilo kot tudi, da R. Kelly kazensko odgovarja. Dodal je še, da ga je žena prepričala, da se preselita v Atlanto pod pretvezo, da ga tam čaka boljša služba, v resnici pa je žena želela biti bližje pevcu. Slavni glasbenik se na obtožbe še ni odzval.