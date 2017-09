'Rak je beden, uničuje njegovo življenje in mi stira srce'

"To sva midva. Pred enim letom. Moj mož Matthew. Darilo. Danes je njegov rojstni dan ... A ne morem prenestol, da se je zbudil sam, v bolečinah, v bolniški postelji ... :( :( :( (Doma sem z otroki). Je močan in žilav, ima največjo vero kar jih je. Tudi jaz sem močna in vem, kako moram zdržati skozi čustveno bolečino in v njej najti rast in ljubezen. A ne glede na to, rak je sranje, škoduje njegovemu telesu, uničuje njegovo življenje in razbija moje srce na koščke. Danes bom jokala. Med tistimi lepimi trenutki (ja, še vedno jih je nekaj ...)" je na Facebooku ob fotografijo z možem zapisala Tatjana Cameron Tajči.

Čeprav naj bi pred meseci kazalo, da nova zdravila pomagajo in so ustavila raka v četrtem stadiju, se je potem izkazalo, da ni tako. Tajči in družina tako prestajajo težke trenutke, pred meseci je v čustvenem pismu zaprosila ljudi za pomoč, Matthewu se je namreč bolezen razširila tudi na jetra in kosti, vseeno pa vsi upajo in verjamejo, da je ozdravitev možna.