Razgaljena noseča Serena

Najboljša teniška igralka na svetu Serena Williams je za revijo Vanity Fair odvrgla oblačila in razgalila svoj nosečniški trebušček. Ker gre za precej delikatno foto seanso, je zvezdnica zaupala le najboljšim - fotografijo je posnela slavna fotografiranja Annie Leibovitz.

A post shared by Vanity Fair (@vanityfair) on Jun 27, 2017 at 4:07am PDT

35-letnica je približno v sedmem mesecu nosečnosti. In ne le, da bo kmalu postala mama, postala bo tudi žena. Z ustanoviteljem Reddita Alexisom Ohanianom sta se zaročila decembra lani.

In če je bila nosečnost zanjo presenečenje, snubitev ni bila. V intervjuju je namreč povedala, da je sumila, da jo bo Alexis zaprosil, ker je vztrajal, da skočita na letalo in odletita v Rim (kjer sta se spoznala), čeprav je bila zasuta s službenimi obveznostmi. "Rekla sem si: Serena, 35 let si stara, pripravljena si. Tega si želiš," se spominja.

Manj pa je bila pripravljena, da mesec kasneje opravi test nosečnosti, ko se ni počutila najbolje. Kot je pojasnila v intervjuju, je njena prijateljica slutila, kaj bi lahko bil vzrok slabega počutja, in jo je spodbudila, naj opravi test.

Po nekaj dneh se je športnica vdala. "Opravila bom test, samo da ti dokažem, da se motiš in ker je zabavno," je rekla prijateljici.Tako je bila prepričana, da ni noseča, da je kar pozabila pogledati rezultat. "Uro in pol kasneje sem se vrnila v kopalnico, in sem ga videla," je dejala. Ko je zagledala rezultat, ga je morala večkrat pogledati, srce pa ji je padlo v hlače. "Dobesedno - kar padlo je," je dejala.

Tudi pet mesecev kasneje še ni čisto dojela. "Ne vem, kaj početi z otrokom. Ničesar nimam. Nisem še niti opremila otroške sobe," pravi.

"Če bi mi lani jeseni dejali, da bom imela otroka, bi mislila, da ste največji lažnivec na svetu. Še vedno se počutim tako. Slej ko prej se bo zgodilo, vse gre tako hitro," je dejala. Že januarja pa se namerava vrniti na teniško igrišče. "Mislim, da moje zgodbe še ni konec," pravi.