Razgaljeni Beckham poskrbel za pravo vročico

Čeprav je njegove športne kariere konec, to ne pomeni, da 42-letni nekdanji nogometni zvezdnik David Beckham ne ostaja v izjemni formi. Tudi on je privrženec slavne dvourne vadbe Soul Cylcle, ki je pravi hit med zvezdniki. Po napornih treningih pa seveda nastopi tudi čas, da pokaže rezultate, in nedelja je bila tak dan. Poskrbel je za pravo predstavo, ko je čofotal po vodi s svojo družinico in poprijel tudi za desko.

Z otroki se je zabaval na malibujski plaži, pri tem pa razkazoval impresivno izklesano telo, na katerem se je ustavilo marsikatero oko. S sinovi je brcal žogo in se igral s hčerkico, ki je že prava mlada dama.

Največ časa je preživel s svojo princesko, šestletno Harper, ki se je nadvse zabavala. Ob njiju pa so seveda bili tudi sinovi, 18-letni Brooklyn, ki sicer študira v New Yorku, a konce tedna vseeno očitno preživlja z družino, 15-letni Romeo in 12-letni Cruz.

Lepotec je bil odlično razpoložen, v rdečih kopalnih hlačah pa je bil kot izrezana podoba postavnih pripadnikov Obalne straže.

Razkazoval je tudi svoje tetovaže, ki jih ima več kot 40. "Vsi so povezani s pomembnimi osebami v mojem življenju, ki jih želim ves čas nositi s sabo," je pojasnil njihov pomen. Vtetovirana ima med drugim vsa imena svojih otrok, poleg tega pa še angelčke, ki predstavljajo tri sinove, in "Lepo damo", ki predstavlja njegovo edino hči.

"Ko me vidite, vidite tetovaže. Vidite izraz mojih čustev, ki jih gojim do Victorie in otrok. Del mene so," je povedal in dodal, da nobene tetovaže ne obžaluje. "Če imajo pomen, jih nikdar ne obžaluješ," je pojasnil.