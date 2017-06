Razkrit vzrok smrti filmske princese Leie

Carrie Fisher je umrla zaradi zastoja dihanja med spanjem. (Foto: AP)

Mrliški oglednik v Los Angelesu je januarja zapisal, da je 60-letna igralka Carrie Fisher umrla zaradi zastoj srca, hkrati pa so dejali, da je natančen vzrok smrti neznan.

Zdaj so obelodanili, da je bila kriva spalna apneja, kar je precej pogosto stanje, ko človek v spanju preneha dihati, včasih za nekaj sekund, včasih celo minut. Med drugimi vzroki za njeno smrt so navedli še slabotno srce in uporabo drog. Sicer pa so uradno zapisali, da je smrt nastopila v nedoločljivih okoliščinah.

Fisherjeva je bila hospitalizirana 23. decembra lani, ko je promovirala knjigo The Princess Diarist, na letu iz Londona v Los Angeles, ko je izgubila zavest. K sebi ni prišla nikoli več in je umrla 27. decembra v bolnici Ronald Reagan UCLA.