Razšla sta se

Orlando Bloom je spet samski. (Foto: AP)

Derek Blasberg in Katy Perry (Foto: AP)

Orlando Bloom in Katy Perry sta si vzela premor in se razšla. Nekdanja zaljubljenca sta se, kot kaže, razšla sporazumno. Čeprav 32-letna pevka in 40-letni igralec ta trenutek nista skupaj, ostajata prijatelja.



Orlando in Katy sta namreč na nedavno zabavo po oskarjih, ki jo je organizirana Vanity Fair, prišla ločeno. Igralec se je po slavnostni preprogi sprehodil sam, Katy pa je prišla v spremstvu svojega prijatelja, pisatelja Dereka Blasberga. Slavna pevka je ta večer nosila večerno toaleto modnega oblikovalca Jeana Paula Gaultiera.



Čeprav se njuna zveza ni obnesla, pa drug do drugega ne gojita zamer, saj sta se na zabavi po oskarjih skupaj nastavila tudi pred fotografske objektive.



''Preden se pojavijo govorice, lahko potrdimo, da sta si Orlando in Katy vzela premor,'' sta za Us Weekly v izjavi za javnost povedala njuna predstavnika.



Katy in Orlando sta bila v zvezi eno leto. Čeprav se poznata že vrsto let, sta se lani zapletla na zabavi po podelitvi zlatih globusov in nato kmalu pristala v zvezi.