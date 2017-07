Razvajali so se na Baliju

A post shared by chrissy teigen (@chrissyteigen) on Jul 15, 2017 at 10:25pm PDT

Manekenka Chrissy Teigen in glasbenik John Legend sta si z enoletno hčerkico Luno privoščila dopust na eksotičnem Baliju. Več tednov so bivali v tamkajšnjem prestičnem wellness centru Como Shambhala.

Chrissy je njihove dogodivščine pridno beležila na Instagramu. Ob koncu dopusta je objavila fotografijo, na kateri sta z Johnom v tradicionalni balijski opravi.

"Na Baliju smo se imelu prečudovito. Moje telo in misli še nikdar niso bili tako čisti. Hvala, da ste me pripravili, da sem se spet gibala (prvič po osmem mesecu nosečnosti in Luna je zdaj stara že 15 mesecev!). In hvala, da ste naju oblekli v vaše prečudovite tradicionalne slovesne obleke," je zapisala ob fotografijo. "In ne skrbite. Še vedno imam rada poceni tacose. Ravnovesje!," je dodala.

Objavila je tudi posnetek "spopadanja" z jogo v zraku:

In tudi prikupna Luna je precej uživala.

Manekenka je med drugim na Instagramu napisala tudi, da se trudi, da se ne bi preveč smejala med meditacijami.