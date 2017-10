Razvpitega producenta odpustili iz lastnega podjetja, Hollywood pa še vedno 'glasno' molči

Harvey Weinstein je zaradi več desetletij dolgega neprimernega vedenja ostal brez funkcije v podjetju, ki ga je sam ustanovil. Se v šovinističnem Hollywoodu zadeve vendarle premikajo na bolje? (Foto: AP)

Tri dni po objavi članka, ki je razkril umazano zgodovino in podrobno opisal tri desetletja spolnega nadlegovanja enih najvplivnejših moških v Hollywoodu, 65-letnega Harveyja Weinsteina, so zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju odpustili iz lastnega podjetja. Razvpiti hollywoodski producent je tako ostal brez službe v podjetju, ki ga je sam zgradil.

"V luči novih informacij o njegovem neprimernem vedenju, ki so na plan prišle v zadnjih dneh, so se direktorji podjetja Weinstein - Robert Weinstein, Lance Maerov, Richard Koenigsberg in Tarak Ben Ammar - prekinili njegovo zaposlitev in obvestili tudi njega, da je njegova zaposlitev v podjetju Weinstein končana, kar v veljavo stopi takoj," so predstavniki podjetja zapisali v izjavi.

65-letnik je sicer v začetku tedna po lastnih besedah vzel dopust, da bi se posvetil terapijam in popravljanju svojega vedenja, za katerega je sam priznal, da je bilo neprimerno. Pojasnil je, da je najel skupino terapevtov, ki mu bodo pomagali, da se bo "učil o sebi in premagal demone".

"V poslu sem začel v času, ko so bila pravila obnašanja na delovnem mestu drugačna. Takrat je bila pač takšna kultura," je med drugim dejal v svoj bral, a dodal, da se je "kasneje naučil, da to ni izgovor". Povedal je, da se že dlje časa zaveda, da mora postati boljši človek, ter da je mnogim prizadel veliko trpljenja, za kar se opravičuje. "Čeprav se trudim biti boljši, vem, da je pred mano še dolga pot," je še dodal.

Očitno bo zdaj imel za odpravljanje svojih težav na voljo veliko časa.

Oglušujoča tišina vedno glasnega Hollywooda

Sicer je zgodba, ki traja že tri desetletja, v javnost prišla, ko je časnik New York Times objavil obsežno poročilo navedb o spolnem nadlegovanju, ki so se zvrstila v 30 letih njegove kariere.

Revija Times je poleg neimenovanih virov razkrila tudi pričevanja igralke Ashley Judd, ki je povedala, da je v producentov hotel odšla na sestanek, ta pa jo je pričakal v kopalni halji in jo vprašal, če ga želi opazovati pri prhanju.

Televizijska voditeljica Lauren Sivan je razkrila, da jo je Weistein na zasebnem dogodku ujel na hodniku restavracije in pred njo masturbiral.

In čeprav podobne kontroverznostih Hollywood hitro in trdno javno obsodi, pa je v tem primeru sumljivo tiho. Druga, ki je javno spregovorila o producentovem neprimernem vedenju, ki ga je izkusila na lastni koži, je igralka Rose McGowan, ki je to izpostavila s kratkim, a zgovornim tvitom: "Dame Hollywooda, vaša tišina je oglušujoča".

Na Twitterju je kasneje delila fotografijo iz mladosti in zapisala: "To je dekle, ki jo je prizadela pošast. To je dekle, ki jo sramotite s svojo tišino."

Oglasilo se je le nekaj igralk in izrazilo podporo žrtvam, med drugim Lena Dunham: "Prestavljajte si, da trdo garate, da bi se prebili v ta posel, če pa spregovorite o teh nadlegovanjih, pa vam je v sekundi vse odvzeto."

A vsi drugi so se zavili v molk. Weinstein, ki so mu igralci zaradi pomembnosti nadeli vzdevek "Bog", si je s filmi, ki jih je produciral, prislužil neverjetnih dobrih 300 nominacij za oskarje, kar priča o njegovem vplivu v mestu angelov.

Najvplivnejše igralke, kot so Meryl Streep, Nicole Kidman in Gwyneth Paltrow, ki sicer zelo jasno izražajo pravice žensk ter so same sodelovale z Weinsteinom, niso o tem dejale ničesar.

Pravzaprav je Streepova Weinsteina označila za boga, ko je leta 2012 na podelitvi zlatih globusov govorila o njem. Igralke, ki so ga opevale, med druim Kate Hudson, Cate Blanchett, Renee Zellweger, Angelina Jolie, Salma Hayek, Penelope Cruz, Toni Collette in Uma Thurman, niso ničesar rekle o teh obtožbah.

Tarča kritik je tudi satirična oddaja Saturday Night Live, ki se že desetletja na komičen način spopada z aktualnimi problematikami. Označili so jo za dvolično in hinavsko, saj kritizira vse, najpomembnejših hollywoodskih figur pa ne.

Molči tudi Jimmy Kimmel, ki navadno prav tako brez dlake na jeziku povzema trenutno dogajanje, še posebej pa glasno kritizira ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Tako se ob njegov molk obregnil tudi predsednikov sin Donald Trump mlajši. "Tvoje misli o Weinsteinu? #sprašujemzaprijatelja," je tvitnil.

Zdi se, da je žrtve Hollywood pustil na cedilu, ki je sicer znan po glasnem izražanju mnenj in podpore. Očitno se resnična moč najvplivnejših oseb v hollywoodu kaže tudi tako. Na to je nazorno opozorila igralka Patricia Arquette: "Harvey je priznal, pa igralkam ŠE VEDNO ne verjamejo."