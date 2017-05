'Rekli so mi, da sem plačana enako, a temu ni bilo tako'

Kevin Spacey in Robin Wright (Foto: AP)

"Dejala sem, da želim enako plačilo kot Kevin, kajti obstaja zelo malo filmov in serij, kjer so moški in ženske enakopravni. Zdaj je Hiša iz kart postala ena izmed njih," je pred enim letom igralka Robin Wright navdušeno dejala v nekem govoru. A temu ni bilo tako. Kot je sedaj razkrila zvezdnica, so ji lagali da dobiva enako plačilo, kot njen soigralec.

"Rekli so mi, da sem plačana enako, a nedavno sem odkrila, da temu ni tako, zato bom to dobro raziskala ...," je bila igralka iskrena za revijo The Edit. Wright ima v seriji glavno vlogo že od začetka leta 2013. Poleg tega je pri nekaj delih prevzela tudi režisersko taktirko.

Glede na poročila iz leta 2014 je soigralec Kevin Spacey dobil več kot 450 tisoč evrov za posamezno epizodo serije. Robin Wright pa naj bi dobila na epizodo okoli 420 tisoč evrov.