"Varna sva , najina angela sta naju zagotovo varovala nocoj. Ni besed za to, kar se je zgodilo. Res grozljivo. Molimo za vse," je na Instagramu zapisala Brittany Aldean, žena Jasona Aldeana. Kot smo poročali se je na njegovem koncertu zgodil najhujši strelski napad v zgodovini ZDA.

"Amerika se je zbudla ob grozljivih novicah množičnega streljanja v Las Vegasu. Naša združena srca se lomijo za žrtve in njihove družine," je v dveh tvitih zapisala predsedniška hčerka Ivanka Trump.

"Moje srce se lomi za vse v Vegasu nocoj, preprosto grozno. Toliko izgube," je tvitnila Kelly Clarkson.

"Molim za vse žrtve in njihove domače, hkrati pa za vse stanovalce in obiskovalce Las Vegasa! To je bolj grozljiv teroristični dogodek!!" je tvitnila Rihanna.

"Zaprepadena sem bila, ko sem slišala za streljanje v Las Vegasu. Moje misli so z žrtvami in njihovimi družinami. Molim za varnost vseh," je na Twitterju zapisala Mariah Carey.

"Molim za vse nedolžne žrtve in njihove družine v Las Vegasu - Celine xx," je tvitnila Celine Dion.

"Ne morem verjeti, kaj se je ravno zgodilo v Las Vegasu! Kam gre ta svet?! Moje molitve gredo žrtvam in njihovim družinam," se je spraševala Paris Hilton.

"Prosim, če ste v Las Vegasu, skrijte se, več strelcev je na begu, dvajset ljudi je mrtvih, najdite zavetje in se skrijte," je tvitnila pevka Sia.

"Žalujem za brezčutno izgubo življenja. Kaj bo treba, da se bo kongres zganil?" se je vprašala oskarjevka Julianne Moore.

"O, bog. vegas. Kaj hudiča se dogaja? Ne zmorem več slediti vsej bolečini, s katero se naša dežela sooča. Pošiljam ljubezen Vegasu," je zapisal komik Bob Saget.

"Moje srce je strto in bolan sem od žalosti za vse, ki trpijo v Vegasu ... in kar ostane od mojega strtega srca v tem trenutku, pripada vam," je na Instagramu zapisal pevec Adam Levine.

Kate Hudson pa je na Instagramu objavila strto srce in napis Las Vegas in da so "njene misli in molitve z njim", hkrati pa s heštegoma pozvala k ustavitvi sovraštva in nasilja.

"Ni besede, samo absolutno mi je slabo v želodcu ... Vegas bodi varen. Molitve žrtvam," je tvitnilo nekdanje Playboyevo dekle Kendra Wilkinson Baskett.