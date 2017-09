Konec je še ene zvezdniške ljubezni. (Foto: Instar Images)

Zvezdnica Fergie je nedavno z možem, igralcem Joshem Duhamelom, oznanila, da se po 13 letih razmerja (poročena sta bila osem let) letih razhajata in da že več mesecev nista skupaj. Novica je presenetila mnoge, kajti vsi so ju imeli za enega izmed najbolj zaljubljenih parov. Toda, kakor je razložila pevka novinarju, je vse skupaj postalo zelo čudno, še posebno zaradi vseh vprašanj o romantiki, dodala je še, da nikoli ni pravega trenutka, da takšno novico z javnostjo.

Pevka, ki je medijem zaupala še, da z Joshom ostajata prijatelja, je dejala, da se počuti zelo dobro. "Resnično je lepo, da lahko znova zadiham. Čustva naredijo svoje. Pisanje pesmi pa mi je pomagalo, da sem lahko vsa ta čustva izrazila, pisanje mi je vedno pomagalo."

Seveda so se takoj pojavila tudi vprašanja, zakaj je šlo narobe, a zvezdnika o tem molčita. Tuji mediji pišejo, da sta si želela različne stvari v življenju, veliko trenja naj bi bilo tudi okoli otrok, kajti želela sta si še kakšnega otroka, a jima ni uspelo.